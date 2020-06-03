"Аэрофлот" может не пустить пассажира на борт даже при наличии билета

Авиакомпания ввела жесткие правила карантина

«Аэрофлот» на прошлой неделе начал обслуживать пассажиров в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача РФ. Согласно сообщению компании, при посадке на рейс пассажирам измеряют температуру. Те, у кого температура выше 37 градусов, на борт не допускаются.

Пассажиры допускаются в самолет в защитных масках и перчатках, их использование обязательно в течение всего времени нахождения на борту. При этом каждые три часа маску надо менять. При необходимости ее выдаст бортпроводник. При посадке и высадке с самолета пассажиры должны соблюдать дистанцию в 1,5-2 м.

«Указанные меры являются временными, введены с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и будут поэтапно смягчаться вплоть до возвращения к обычному режиму пребывания и обслуживания на борту», - отмечает «Аэрофлот».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.