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"Аэрофлот" может не пустить пассажира на борт даже при наличии билета
Авиакомпания ввела жесткие правила карантина
«Аэрофлот» на прошлой неделе начал обслуживать пассажиров в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача РФ. Согласно сообщению компании, при посадке на рейс пассажирам измеряют температуру. Те, у кого температура выше 37 градусов, на борт не допускаются.
Пассажиры допускаются в самолет в защитных масках и перчатках, их использование обязательно в течение всего времени нахождения на борту. При этом каждые три часа маску надо менять. При необходимости ее выдаст бортпроводник. При посадке и высадке с самолета пассажиры должны соблюдать дистанцию в 1,5-2 м.
«Указанные меры являются временными, введены с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и будут поэтапно смягчаться вплоть до возвращения к обычному режиму пребывания и обслуживания на борту», - отмечает «Аэрофлот».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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