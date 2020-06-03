Летать в Японию и Корею начнем уже в сентябре

«Аэрофлот» рассчитывает, что сможет возобновить международные рейсы в ближайшей перспективе

Международные авиаперевозки могут возобновиться уже в третьем квартале 2020 года, сообщил в ходе телефонной конференции директор департамента управления сетью и доходами «Аэрофлота» Иван БАТАНОВ. В настоящее время российские авиакомпании выполняют только вывозные рейсы.

«Мы верим, что самые низкие объемы в этом году были в апреле и мае. Мы ожидаем, что в июне рынок внутренних перелетов начнет показывать признаки восстановления. К концу осени внутренние перевозки, надеемся, восстановятся до нормального уровня. Международные перелеты, как ожидается, начнутся в третьем квартале», - сказал топ-менеджер крупнейшей авиакомпании России.

В настоящее время из Владивостока рейсы за рубеж выполняет авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот». До пандемии она на регулярной основе выполняла полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио и Саппоро. Сообщалось, что «Аврора» собирается заменить лайнеры А319 на более вместительные А320. Авиаперевозчик планирует до 2024 года вывести из парка девять из десяти своих самолетов А319.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС.