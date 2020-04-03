Вывозить приморцев из Индии будут через Екатеринбург

Новые билеты можно будет купить по специальной стоимости 100 евро

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 4-8 апреля выполнит несколько рейсов по вывозу туристов из Индии в Россию. Всем им придется улететь в Екатеринбург.

График эвакуационных рейсов сформирован и утвержден: U6-3614 Тривандрум - Екатеринбург 4 апреля, U6-3616 Ченнай - Екатеринбург 5 апреля, U6-3610 Гоа - Екатеринбург 6 апреля, U6-3612 Калькутта - Екатеринбург 8 апреля.

Пассажиры из списка консульства РФ в Индии, имеющие билеты на регулярные рейсы «Уральских авиалиний» и билеты «Аэрофлота» из Индии в Россию, смогут их переоформить на вывозные рейсы. Остальные граждане РФ могут купить билеты по специальной стоимости 100 евро за билет.

Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Уральские авиалинии» базируется в московском аэропорту «Домодедово», екатеринбургском «Кольцово» и петербургском «Пулково». Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus.