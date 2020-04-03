Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вывозить приморцев из Индии будут через Екатеринбург
Новые билеты можно будет купить по специальной стоимости 100 евро
Авиакомпания «Уральские авиалинии» 4-8 апреля выполнит несколько рейсов по вывозу туристов из Индии в Россию. Всем им придется улететь в Екатеринбург.
График эвакуационных рейсов сформирован и утвержден: U6-3614 Тривандрум - Екатеринбург 4 апреля, U6-3616 Ченнай - Екатеринбург 5 апреля, U6-3610 Гоа - Екатеринбург 6 апреля, U6-3612 Калькутта - Екатеринбург 8 апреля.
Пассажиры из списка консульства РФ в Индии, имеющие билеты на регулярные рейсы «Уральских авиалиний» и билеты «Аэрофлота» из Индии в Россию, смогут их переоформить на вывозные рейсы. Остальные граждане РФ могут купить билеты по специальной стоимости 100 евро за билет.
Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Уральские авиалинии» базируется в московском аэропорту «Домодедово», екатеринбургском «Кольцово» и петербургском «Пулково». Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Вывозить приморцев из Индии будут через Екатеринбург
- Поездки на такси и личной машине разрешены только в случае крайней необходимости
- Стали известны правила оформления больничных и назначения пособий в условиях карантина
- "Интерфакс" открыл свободный доступ к СПАРК для малого и среднего бизнеса
- Уходим на выходные
- Железнодорожники получат доплату при выходе на карантин
- СПАРК возглавил составленный RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса
- "Аэрофлот" поддержит самых лояльных пассажиров
- В России зафиксировано 6 подтвержденных случаев заражения коронавирусом
- Корея становится недоступной
Новости раздела
- Вывозить приморцев из Индии будут через Екатеринбург
- Поездки на такси и личной машине разрешены только в случае крайней необходимости
- Стали известны правила оформления больничных и назначения пособий в условиях карантина
- "Интерфакс" открыл свободный доступ к СПАРК для малого и среднего бизнеса
- Уходим на выходные
- Железнодорожники получат доплату при выходе на карантин
- СПАРК возглавил составленный RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса
- "Аэрофлот" поддержит самых лояльных пассажиров
- В России зафиксировано 6 подтвержденных случаев заражения коронавирусом
- Корея становится недоступной
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели в Приморье начали массово увольнять персонал
- Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
- Режим полной самоизоляции вводится в Приморье
- На Дальний Восток вернут пассажирские суда
- Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
- Строительный форум выявил тренды отрасли
- XIV конкурс "Живая тайга" приглашает к участию журналистов юга Дальнего Востока и Забайкалья
- "У нашего бизнеса назревает огромная проблема с выплатой зарплаты, налогов, аренды…"
- Приморским полицейским негде петь и танцевать
- Твоя победа – твой автомобиль!