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Вывозить приморцев из Индии будут через Екатеринбург

03 Апреля 2020, 10:04 | В России

Новые билеты можно будет купить по специальной стоимости 100 евро

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 4-8 апреля выполнит несколько рейсов по вывозу туристов из Индии в Россию. Всем им придется улететь в Екатеринбург.

График эвакуационных рейсов сформирован и утвержден: U6-3614 Тривандрум - Екатеринбург 4 апреля, U6-3616 Ченнай - Екатеринбург 5 апреля, U6-3610 Гоа - Екатеринбург 6 апреля, U6-3612 Калькутта - Екатеринбург 8 апреля.

Пассажиры из списка консульства РФ в Индии, имеющие билеты на регулярные рейсы «Уральских авиалиний» и билеты «Аэрофлота» из Индии в Россию, смогут их переоформить на вывозные рейсы. Остальные граждане РФ могут купить билеты по специальной стоимости 100 евро за билет.

Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Уральские авиалинии» базируется в московском аэропорту «Домодедово», екатеринбургском «Кольцово» и петербургском «Пулково». Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  билеты  "уральские авиалинии"  Индия  авиакомпания"  "Аэрофлот" 



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