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Поездки на такси и личной машине разрешены только в случае крайней необходимости

03 Апреля 2020, 07:23 | В России

Пока только в Москве

Жители Москвы смогут совершать поездки на такси и личных автомобилях в другие районы в случае крайней необходимости.

«В случае серьезной необходимости можно поехать (на такси или личном транспорте) в другой район», - говорится в сообщении московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

При этом, автомобиль может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки. С собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

С 1 апреля частично приостановлено транспортное сообщение на территории Еврейской автономной области и Томской области, со 2 апреля - Республике Коми и Красноярском крае. Республика Татарстан с 1 апреля ограничила передвижение по территории субъекта РФ, транспортное сообщение в режиме всеобщей изоляции доступно только работникам со справкой утвержденной формы от работодателя, а также жителям республики с цифровым пропуском, полученным в специально разработанной смс-системе. С 1 по 5 апреля ограничено передвижение жителей Псковской области между муниципалитетами и городскими округами, покидать территории разрешено тем, кто едет к месту работы или за медицинской помощью, или при возникновении угрозы жизни и здоровью. С 3 апреля будет ограничен въезд на территорию административно-территориального образования Вилючинска Камчатского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: транспорт  Москва  ЧС  ограничения  коронавирус 



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