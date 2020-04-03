Поездки на такси и личной машине разрешены только в случае крайней необходимости

Пока только в Москве

Жители Москвы смогут совершать поездки на такси и личных автомобилях в другие районы в случае крайней необходимости.

«В случае серьезной необходимости можно поехать (на такси или личном транспорте) в другой район», - говорится в сообщении московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

При этом, автомобиль может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки. С собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

С 1 апреля частично приостановлено транспортное сообщение на территории Еврейской автономной области и Томской области, со 2 апреля - Республике Коми и Красноярском крае. Республика Татарстан с 1 апреля ограничила передвижение по территории субъекта РФ, транспортное сообщение в режиме всеобщей изоляции доступно только работникам со справкой утвержденной формы от работодателя, а также жителям республики с цифровым пропуском, полученным в специально разработанной смс-системе. С 1 по 5 апреля ограничено передвижение жителей Псковской области между муниципалитетами и городскими округами, покидать территории разрешено тем, кто едет к месту работы или за медицинской помощью, или при возникновении угрозы жизни и здоровью. С 3 апреля будет ограничен въезд на территорию административно-территориального образования Вилючинска Камчатского края.