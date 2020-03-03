В России зафиксировано 6 подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Во всех пунктах пропуска через госграницу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц

В России на данный момент зафиксировано 6 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Два случая отмечены у граждан КНР, которые 12 февраля были выписаны из стационара с выздоровлением; три случая у граждан России, эвакуированных с круизного лайнера «Diamond Princess», которые в настоящее получают лечение в условиях стационара; один случай у гражданина РФ, вернувшегося из Италии (также находится на стационарном лечении).

«Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга зарегистрировано 1236 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 118 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 84 – грипп А, 58 – грипп В, 30 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция, 6 – случаев новой коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом, выписано с выздоровлением 859 человек, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

К настоящему моменту в Южной Корее зафиксировано 4 812 случаев заражения коронавирусом нового типа при 29 летальных исходах, 34 человека полностью выздоровели.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.