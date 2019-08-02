Ипотека продолжает дешеветь

Банк ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам с 1 августа

Средневзвешенная ставка ипотеки, выданной в течение месяца, в июне составила 10,28% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ. Это на 0,25 процентного пункта (п. п.) меньше, чем в мае: тогда она, по данным регулятора, выдавалась под 10,53% годовых.

ЦБ второй раз за год снизил с 29 июля ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%, отметив продолжающееся снижение инфляции.

В июне ставки ипотеки в среднем на 0,15–0,6 п. п. снижали Совкомбанк, «Росбанк дом», Промсвязьбанк, «Уралсиб», «Возрождение», «Абсолют». Волну снижения запустил Сбербанк, 25 мая уменьшивший ставки ипотеки на 0,3–0,6 п. п. Сейчас у него базовая ставка на приобретение готового жилья - 10,8% годовых, строящегося - 10,6%. Снижение продолжилось в июле: у Газпромбанка, «ФК Открытие», Альфа-банка, Россельхозбанка, Райффайзенбанка, банка Дом.РФ - на 0,3-1 п. п.

Банк ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам с 1 августа, в среднем изменение составило 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка составит по одной из программ 9,2% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,7%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ТАСС