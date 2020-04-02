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Стали известны правила оформления больничных и назначения пособий в условиях карантина
Правила распространяются на застрахованных лиц, соблюдающих режим самоизоляции
6 апреля вступают в силу временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина для лиц старше 65 лет
Временные правила, опубликованные на сайте правительства, определяют порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно документу за подписью премьера Михаила МИШУСТИНА, правила распространяются на застрахованных лиц, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, за исключением лиц, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.
Листок нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и выплачиваться пособие, будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года в форме электронного документа.
Информация о застрахованных лицах, соблюдающих режим самоизоляции, будет передаваться в Фонд социального страхования их работодателями с использованием своих личных кабинетов, доступ к которым обеспечивается посредством единой системы идентификации и аутентификации, или иным доступным способом с соблюдением требований законодательства о персональных данных.
Согласно документу, назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности будет осуществляться территориальными органами Фонда по месту регистрации страхователя.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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