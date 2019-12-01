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"Аэрофлот" прекратил рассылку SMS с важной информацией
Пассажиры крупнейшей авиакомпании страны будут получать уведомления только в случае изменения расписания
«Аэрофлот» с сегодняшнего дня прекратил SMS-информирование пассажиров о начале посадки на рейс. Теперь пассажиры будут получать уведомления только в случае изменения расписания авиакомпании (задержка, перенос или отмена рейса).
«Просим следить за информацией о начале посадки на рейс на информационных табло аэропорта», - сообщил перевозчик.
Регистрация на рейсы крупнейшей компании России заканчивается за 40 минут до вылета, посадка на борт - за 20 минут.
Досье газеты «Золотой Рог»: Воздушный парк «Аэрофлота» насчитывает 249 воздушных судов. У авиакомпании «Россия» 62 самолета, у лоукостера «Победа» - 30 самолетов, у дальневосточной авиакомпании «Аврора» - 20 машин. Парк всей группы насчитывает 361 самолет.
Фото "Аэрофлота".
Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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