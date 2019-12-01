"Аэрофлот" прекратил рассылку SMS о начале посадки на рейс

Пассажиры крупнейшей авиакомпании страны будут получать уведомления только в случае изменения расписания

«Аэрофлот» с сегодняшнего дня прекратил SMS-информирование пассажиров о начале посадки на рейс. Теперь пассажиры будут получать уведомления только в случае изменения расписания авиакомпании (задержка, перенос или отмена рейса).

«Просим следить за информацией о начале посадки на рейс на информационных табло аэропорта», - сообщил перевозчик.

Регистрация на рейсы крупнейшей компании России заканчивается за 40 минут до вылета, посадка на борт - за 20 минут.

Досье газеты «Золотой Рог»: Воздушный парк «Аэрофлота» насчитывает 249 воздушных судов. У авиакомпании «Россия» 62 самолета, у лоукостера «Победа» - 30 самолетов, у дальневосточной авиакомпании «Аврора» - 20 машин. Парк всей группы насчитывает 361 самолет.

Олег КЛИМЕНКО.

Фото "Аэрофлот"