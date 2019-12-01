www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.08 р. 100 JPY: 58.5 р.
EUR: 70.55 р. 10 CNY: 91.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

"Аэрофлот" прекратил рассылку SMS о начале посадки на рейс

01 Декабря 2019, 13:49 | В России

Пассажиры крупнейшей авиакомпании страны будут получать уведомления только в случае изменения расписания

«Аэрофлот» с сегодняшнего дня прекратил SMS-информирование пассажиров о начале посадки на рейс. Теперь пассажиры будут получать уведомления только в случае изменения расписания авиакомпании (задержка, перенос или отмена рейса).

«Просим следить за информацией о начале посадки на рейс на информационных табло аэропорта», - сообщил перевозчик.

Регистрация на рейсы крупнейшей компании России заканчивается за 40 минут до вылета, посадка на борт - за 20 минут.

Досье газеты «Золотой Рог»: Воздушный парк «Аэрофлота» насчитывает 249 воздушных судов. У авиакомпании «Россия» 62 самолета, у лоукостера «Победа» - 30 самолетов, у дальневосточной авиакомпании «Аврора» - 20 машин. Парк всей группы насчитывает 361 самолет.

Олег КЛИМЕНКО.

Фото "Аэрофлот"

Автор:
Теги: sms  расписание  информация  "Аэрофлот"  аэропорт  рейсы 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]