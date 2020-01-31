Приморцам запретили ввозить членистоногих и рептилий из Китая

В пунктах пропуска через госграницу усилен контроль за ввозом животноводческой продукции в ручной клади и багаже

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз и транзит через территорию РФ всех видов экзотических и декоративных животных из Китая. Под ограничения также попали насекомые, членистоногие, земноводные, рептилии и рыбы из Китая.

Такие меры приняты из-за распространения коронавируса в КНР. Известно, что все заболевшие имели контакт с животными и продукцией животного происхождения, отмечает ведомство.

Кроме того, в пунктах пропуска через госграницу усилен контроль за ввозом животноводческой продукции в ручной клади и багаже. В случае выявления подозрительной продукции животного происхождения она подлежит изъятию и уничтожению.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в середине декабря 2019 года, жертвами опасной инфекции стало более 200 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса типа nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.