www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 57.66 р.
EUR: 69.23 р. 10 CNY: 90.58 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Коронавирус лишил приморцев отдыха в Санье

29 Января 2020, 10:37 | В мире

Авиакомпания «Нордстар» завершит вывоз российских туристов с китайского острова Хайнань до 31 января

Авиакомпания «Нордстар» (торговая марка NordStar) планирует завершить вывоз российских туристов с китайского острова Хайнань до 31 января. На данный момент выполнение рейсов в Санью из городов России, в том числе из Владивостока, приостановлено до 28 марта.

Отмена рейсов NordStar коснулась восьми городов России: Красноярска, Новосибирска, Кемерова, Хабаровска, Томска, Читы, Иркутска и Владивостока. Решение о включении соответствующих рейсов в весенне-летнее расписание будет приниматься в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

В то же время, рейсы авиакомпании в Пекин выполняются согласно расписанию.

Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Авиакомпания «Нордстар» создана в 2008 году на базе ОАО «Авиакомпания «Таймыр», выполняет рейсы для туроператора «Русь Тур». Базовые аэропорты – «Домодедово» (Москва), «Емельяново» (Красноярск) и «Алыкель» (Норильск).

Туристам, оформившим перелет рейсами авиакомпании NordStar в Санью в рамках туристского пакета туроператора «Русь Тур», для аннулирования договора оказания туристических услуг необходимо обращаться по месту приобретения туристского пакета.

О приостановке полетов из российских городов на Хайнань уже заявили также «Азур Эйр» и «Ай Флай», осуществляющие чартерные рейсы для туроператоров TezTour и ANEX Tour соответственно.

Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года, свидетельствуют опубликованные данные китайских властей. Согласно опубликованным в среду утром данным государственного комитета Китая по здравоохранению, к настоящему моменту количество подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 5974 человек, из них 1239 человек в тяжелом состоянии, 132 умерли, при этом 103 человека были выписаны из больниц

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

Автор: Олег Клименко
Теги: китай  запрет  "НОрдстар"  санья  коронавирус  полеты  туризм  авиакомпания 



Новости партнеров














Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]