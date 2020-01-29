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Коронавирус лишил приморцев отдыха в Санье
Авиакомпания «Нордстар» завершит вывоз российских туристов с китайского острова Хайнань до 31 января
Авиакомпания «Нордстар» (торговая марка NordStar) планирует завершить вывоз российских туристов с китайского острова Хайнань до 31 января. На данный момент выполнение рейсов в Санью из городов России, в том числе из Владивостока, приостановлено до 28 марта.
Отмена рейсов NordStar коснулась восьми городов России: Красноярска, Новосибирска, Кемерова, Хабаровска, Томска, Читы, Иркутска и Владивостока. Решение о включении соответствующих рейсов в весенне-летнее расписание будет приниматься в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.
В то же время, рейсы авиакомпании в Пекин выполняются согласно расписанию.
Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Авиакомпания «Нордстар» создана в 2008 году на базе ОАО «Авиакомпания «Таймыр», выполняет рейсы для туроператора «Русь Тур». Базовые аэропорты – «Домодедово» (Москва), «Емельяново» (Красноярск) и «Алыкель» (Норильск).
Туристам, оформившим перелет рейсами авиакомпании NordStar в Санью в рамках туристского пакета туроператора «Русь Тур», для аннулирования договора оказания туристических услуг необходимо обращаться по месту приобретения туристского пакета.
О приостановке полетов из российских городов на Хайнань уже заявили также «Азур Эйр» и «Ай Флай», осуществляющие чартерные рейсы для туроператоров TezTour и ANEX Tour соответственно.
Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года, свидетельствуют опубликованные данные китайских властей. Согласно опубликованным в среду утром данным государственного комитета Китая по здравоохранению, к настоящему моменту количество подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 5974 человек, из них 1239 человек в тяжелом состоянии, 132 умерли, при этом 103 человека были выписаны из больниц
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
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