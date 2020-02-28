Авиакомпания S7 в марте приостановит регулярные рейсы в Южную Корею

Авиакомпании «Аврора» и S7 с 1 марта продолжат полеты только в ограниченном чартерном режиме

Авиакомпания S7 с 1 марта приостанавливает регулярные рейсы в Южную Корею до апреля. Таким образом, в Сеул из Владивостока будет летать только южнокорейская Korean air.

«По распоряжению министерства транспорта РФ с 1 по 31 марта 2020 года S7 Airlines вынуждена временно приостановить все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею», - поясняет компания.

Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы.

«Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Сеул только иностранных граждан, на рейсы из Сеула - только граждан России и стран Евразийского экономического союза. С расписанием чартерных рейсов можно ознакомиться на сайте S7», - отмечает компания.

Пассажиры S7 также смогут оформить возврат полной стоимости авиабилетов или их обмен с вылетом из Сеула на рейсы компании из Токио, Осаки, Бангкока, Пхукета или Камрани, но при наличии мест.

О введении ограничений на авиасообщение между Россией и Южной Кореей ранее заявила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна ГОЛИКОВА. При этом рейсы сохранят «Аэрофлот» и его дальневосточная «дочка» «Аврора», которая будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех россиян.

«Аврора» и S7 с 1 марта продолжат полеты в ограниченном чартерном режиме. Из РФ им можно будет перевозить только южнокорейских граждан, в обратном направлении - только россиян и граждан государств-членов ЕАЭС. Режим будет действовать до полного вывоза указанных граждан в их страны.

Южная Корея - на данный момент вторая после Китая страна по числу подтвержденных случаев коронавируса. На данный момент общее число зараженных в стране достигло 2 тыс. 22 человек, скончалось 13 человек.