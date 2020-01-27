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Индия отмечает День Республики
Развитие сотрудничества с Россией стало одним из ключевых направлений внешней политики великой страны
26 января Индия отметила главный национальный праздник - День Республики. В этот день в 1930 году Индийским национальным конгрессом была провозглашена Декларация независимости страны, а 26 января 1950 года великая страна вышла из-под управления Великобритании и обрела собственную конституцию.
Первые годы праздничные мероприятия проводились на различных площадках в столице Нью-Дели, а с 1955 года праздник обрел свою нынешнюю форму - парада по главному проспекту города Раджпатх. Кульминацией парада является шествие платформ, которые представляют каждый штат Индии. В этом году премьер-министр Индии Нарендра МОДИ впервые начал церемонию с посещения национального военного мемориала Амар Джаван Джйоти (на фото внизу), построенного в 1971 году в честь погибших солдат.
Развитие индийско-российских отношений стало одним из ключевых направлений внешней политики Индии. Во время визита президента России Владимира ПУТИНА в Индию в декабре 2010 года, статус стратегического партнерства был поднят до «особо привилегированного стратегического партнерства».
Индия - один из крупнейших партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. Наиболее значимыми контрактами, подписанными с этой страной, является соглашение о поставке систем ПВО С-400, фрегатов проекта 11356 с последующим трансфертом технологий. На завершающей стадии находятся переговоры о поставке и локализации в Индии легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т (200 машин, из них 40 будет поставлено РФ, остальные собраны в Индии).
Напомним, что на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке на набережной острова Русский демонстрировался вертолет Ка-226Т в защитной окраске с надписью Make in India (программа сборки иностранной техники на территории Индии). Также на площадке был представлен вертолет Ми-171А2, изготовленный для индийской компании Vectra Group.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото автора.
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