www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.8 р. 100 JPY: 56.39 р.
EUR: 68.29 р. 10 CNY: 89.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Индия отмечает День Республики

27 Января 2020, 10:38 | В мире

Развитие сотрудничества с Россией стало одним из ключевых направлений внешней политики великой страны

26 января Индия отметила главный национальный праздник - День Республики. В этот день в 1930 году Индийским национальным конгрессом была провозглашена Декларация независимости страны, а 26 января 1950 года великая страна вышла из-под управления Великобритании и обрела собственную конституцию.

Первые годы праздничные мероприятия проводились на различных площадках в столице Нью-Дели, а с 1955 года праздник обрел свою нынешнюю форму - парада по главному проспекту города Раджпатх. Кульминацией парада является шествие платформ, которые представляют каждый штат Индии. В этом году премьер-министр Индии Нарендра МОДИ впервые начал церемонию с посещения национального военного мемориала Амар Джаван Джйоти (на фото внизу), построенного в 1971 году в честь погибших солдат.

Развитие индийско-российских отношений стало одним из ключевых направлений внешней политики Индии. Во время визита президента России Владимира ПУТИНА в Индию в декабре 2010 года, статус стратегического партнерства был поднят до «особо привилегированного стратегического партнерства».

Индия - один из крупнейших партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. Наиболее значимыми контрактами, подписанными с этой страной, является соглашение о поставке систем ПВО С-400, фрегатов проекта 11356 с последующим трансфертом технологий. На завершающей стадии находятся переговоры о поставке и локализации в Индии легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т (200 машин, из них 40 будет поставлено РФ, остальные собраны в Индии).

Напомним, что на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке на набережной острова Русский демонстрировался вертолет Ка-226Т в защитной окраске с надписью Make in India (программа сборки иностранной техники на территории Индии). Также на площадке был представлен вертолет Ми-171А2, изготовленный для индийской компании Vectra Group.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото автора.


 
Автор:
Теги: Индия  конституция  Нью-Дели  праздник  Владимир Путин  Нарендра Моди 



Новости партнеров














Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]