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У границ Приморья стало спокойнее

24 Июля 2019, 14:59 | В мире

Китай сократил численность своей армии до двух миллионов

Численность действующей армии Китая после сокращения составляет 2 млн человек, говорится в Белой книге по национальной обороне, опубликованной Госсоветом КНР.

Как говорится в документе, 300 тыс. человек из личного состава были сокращены.

Поясняется, что реформа была принята для того, чтобы передать офицерские позиции военнослужащим без офицерского звания и гражданским, а также для сокращения руководящих органов на всех уровнях.

Так, численность состава в руководящих органах на уровне полка и выше была сокращена на 25%, а в небоевых единицах - почти на 50%.

На военном параде в 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении сократить численность вооруженных сил страны за счет небоевого состава, при этом сделав армию мобильнее и эффективнее.

Отметим, что защиту Дальнего Востока РФ осуществляет Восточный военный округ (ВВО), образованный в ходе военной реформы 2008-2010 годов на базе Краснознамённого Дальневосточного военного округа (ДВО) и части войск Краснознамённого Сибирского военного округа (СибВО и бывший ордена Ленина Забайкальский военный округ). В его состав также вошли Краснознамённый Тихоокеанский флот и 3-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО. Войска Восточного военного округа дислоцированы в административных границах Дальневосточного федерального округа и территорий следующих субъектов Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

В Приморье расквартирована 5-я общевойсковая Краснознамённая армия (г. Уссурийск). В нее входят:

127-я мотострелковая Краснознамённая, ордена Кутузова дивизия (с. Сергеевка, г. Уссурийск)

60-я отдельная мотострелковая Краснознамённая бригада (пгт Сибирцево)

57-я отдельная гвардейская мотострелковая Красноградская Краснознамённая, ордена Суворова бригада (г. Бикин, Хабаровский край)

20-я гвардейская ракетная Берлинская дважды Краснознамённая бригада (г. Уссурийск).

305-я артиллерийская Гумбинненская ордена Красной Звезды бригада (г. Уссурийск)

8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада (пос. Раздольное)

80-я бригада управления (г. Уссурийск)

101-я отдельная бригада МТО (г. Уссурийск)

35-ый инженерно-саперный полк

25-й полк РХБ защиты (Сергеевка)

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

Автор:
Теги: армия  офицер  си цзиньпин  китай 



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