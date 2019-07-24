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У границ Приморья стало спокойнее
Китай сократил численность своей армии до двух миллионов
Численность действующей армии Китая после сокращения составляет 2 млн человек, говорится в Белой книге по национальной обороне, опубликованной Госсоветом КНР.
Как говорится в документе, 300 тыс. человек из личного состава были сокращены.
Поясняется, что реформа была принята для того, чтобы передать офицерские позиции военнослужащим без офицерского звания и гражданским, а также для сокращения руководящих органов на всех уровнях.
Так, численность состава в руководящих органах на уровне полка и выше была сокращена на 25%, а в небоевых единицах - почти на 50%.
На военном параде в 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении сократить численность вооруженных сил страны за счет небоевого состава, при этом сделав армию мобильнее и эффективнее.
Отметим, что защиту Дальнего Востока РФ осуществляет Восточный военный округ (ВВО), образованный в ходе военной реформы 2008-2010 годов на базе Краснознамённого Дальневосточного военного округа (ДВО) и части войск Краснознамённого Сибирского военного округа (СибВО и бывший ордена Ленина Забайкальский военный округ). В его состав также вошли Краснознамённый Тихоокеанский флот и 3-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО. Войска Восточного военного округа дислоцированы в административных границах Дальневосточного федерального округа и территорий следующих субъектов Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
В Приморье расквартирована 5-я общевойсковая Краснознамённая армия (г. Уссурийск). В нее входят:
127-я мотострелковая Краснознамённая, ордена Кутузова дивизия (с. Сергеевка, г. Уссурийск)
60-я отдельная мотострелковая Краснознамённая бригада (пгт Сибирцево)
57-я отдельная гвардейская мотострелковая Красноградская Краснознамённая, ордена Суворова бригада (г. Бикин, Хабаровский край)
20-я гвардейская ракетная Берлинская дважды Краснознамённая бригада (г. Уссурийск).
305-я артиллерийская Гумбинненская ордена Красной Звезды бригада (г. Уссурийск)
8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада (пос. Раздольное)
80-я бригада управления (г. Уссурийск)
101-я отдельная бригада МТО (г. Уссурийск)
35-ый инженерно-саперный полк
25-й полк РХБ защиты (Сергеевка)
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
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