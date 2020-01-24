www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.95 р. 100 JPY: 56.55 р.
EUR: 68.69 р. 10 CNY: 89.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Китай посещать не рекомендуется

24 Января 2020, 10:40 | В мире

До стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом

Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам до стабилизации эпидемиологический обстановки, связанной со случаями заболевания, вызванными новым коронавирусом в Китае, воздержаться от посещения этой страны.

«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.

В нем также отмечается, что Роспотребнадзором с первых дней ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и т.д.

«Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 23.01.2020 случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено», - отмечается в сообщении.

По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 23 января 2020 года в мире зарегистрировано 633 подтвержденных случая заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), из них 625 - в 25 регионах КНР (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), 4 в Таиланде, по 1 в Японии, Республике Южная Корея, США, Тайвань, включая 17 с летальным исходом. На данный момент известно о 15 зараженных медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку.

«Власти провинции Хубэй ввели ограничительные мероприятия по перемещению людей в г. Ухань, запрет на междугородние и международные рейсы из городского округа Хуанган, а также прекратили работу кинотеатров и баров. В городском округе Эчжоу прекращена работа железнодорожной станции. Пекин отменил часть крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки», - говорится в сообщении.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: EPA / ТАСС

2/01/2020/5e27b1b29a7947cc6a045e4e

 

Фото: EPA / ТАСС

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/22/01/2020/5e27b1b29a7947cc6a045e4e
Автор: Ольга Добролюбова
Теги: вирус  китай  медицина  контроль  эпидемия  Роспотребнадзор  пекин  граница 



Новости партнеров














Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]