Китай посещать не рекомендуется

До стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом

Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам до стабилизации эпидемиологический обстановки, связанной со случаями заболевания, вызванными новым коронавирусом в Китае, воздержаться от посещения этой страны.

«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.

В нем также отмечается, что Роспотребнадзором с первых дней ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и т.д.

«Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 23.01.2020 случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено», - отмечается в сообщении.

По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 23 января 2020 года в мире зарегистрировано 633 подтвержденных случая заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), из них 625 - в 25 регионах КНР (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), 4 в Таиланде, по 1 в Японии, Республике Южная Корея, США, Тайвань, включая 17 с летальным исходом. На данный момент известно о 15 зараженных медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку.

«Власти провинции Хубэй ввели ограничительные мероприятия по перемещению людей в г. Ухань, запрет на междугородние и международные рейсы из городского округа Хуанган, а также прекратили работу кинотеатров и баров. В городском округе Эчжоу прекращена работа железнодорожной станции. Пекин отменил часть крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки», - говорится в сообщении.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: EPA / ТАСС

2/01/2020/5e27b1b29a7947cc6a045e4e

Фото: EPA / ТАСС



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