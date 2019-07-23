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Истребители Южной Кореи вылетали на перехват российского военного самолета

23 Июля 2019, 14:53 | В мире

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о якобы нарушении во вторник российским военным самолетом воздушного пространства их страны

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский военный самолет два раза по три минуты находился в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем.

Российский военный самолет утром во вторник вошел в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, а затем в 9.09 (3.09 мск) нарушил воздушное пространство, сообщает агентство. В ответ по тревоге было поднято несколько истребителей F-15K и F-16K. В соответствии с инструкциями, после предупреждений они выпустили сигнальные ракеты и дали предупредительные выстрелы. Российский самолет покинул южнокорейскую опознавательную зону ПВО в 9.15 (3.15 мск), но затем в 9.33 (3.33 мск) он вновь вошел в зону ПВО, а затем и в воздушное пространство, пишет агентство. Самолет покинул воздушное пространство Южной Кореи через четыре минуты, а окончательно вышел из опознавательной зоны ПВО в 9.56 (3.56 мск), отмечается в сообщении.

Агентство также сообщает, что инциденту предшествовали появления российских и китайских самолетов в опознавательной зоне ПВО Южной Кореи. Так, в 6.44 (0.44 мск) два военных китайских самолета влетели в опознавательную зону ПВО и оставались там около получаса. Через 36 минут они вновь появились в этой зоне и оставались там около 30 минут. Они покинули зону опознавания ПВО в 8.20 (2.20 мск). Затем к китайским самолетам присоединились два российских военных воздушных судна, пишет агентство. Вся группа проследовала на юг от Японского моря и нарушила зону опознавания ПВО в 8.40 (2.40 мск), отмечает агентство. Полет продолжался 25 минут.

По данным агентства, Министерство обороны Южной Кореи намерено вызвать представителей российского и китайского посольств и передать им протест. Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Корея  ПВО  конфликт  истребитель  Ренхап 



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