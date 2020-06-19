Мифы и правда об острове Нуктандо

С исторической точки зрения есть такое понятие: исторически существовавшие территории, местонахождение которых достоверно неизвестно

Подводный поиск в Приморском крае имеет почти полувековую историю. Начатый первыми энтузиастами в 1960-х годах, в последующие полтора-два десятилетия организационно сложились и успешно работали подводно-поисковые группы во Владивостоке, Дальнегорске, Славянке, Находке и других населенных пунктах Приморского края. Итогом их деятельности стало обнаружение и обследование погибших кораблей - шхуны «Восток», крейсера «Изумруд», миноносца №208, подводных объектов средневековой, новой и новейшей истории, исследование морской флоры и фауны.

В 1988 году был создан Приморский краевой клуб подводного поиска «Восток» – в настоящее время Общественная спортивно-исследовательская организация Приморского края «Клуб подводного поиска «Восток».

Научное сопровождение подводных исследований чрезвычайно важно. Для того хотя бы, чтобы атрибутировать, как говорят археологи, находку, понять, к какому времени и к какой цивилизации она относится. Водолазы обмеривают камень с плоскими гранями; вполне возможно, что этот блок вытесали древние бохайцы, и ученые-историки потом сравнят фотографии и данные обмеров с похожими объектами и вынесут вердикт: это действительно якорь бохайской шхуны или просто игра природы. Если окажется, что раритет имеет историческую ценность, то можно спланировать и операцию по подъему со дна с помощью кессонных систем и подводных парашютов.

Подводная археология – еще очень молодая наука, а в Приморье есть, что искать и восполнять пробелы в истории края. Люди жили здесь всегда, начиная с каменного века. Краскинское городище, Зайсановская культура – все это археологические памятники Хасанского района, и все эти культуры и цивилизации были так или иначе связаны с морем. Люди рыбачили, добывали морепродукты, раковинные кучи янковской и кроуновской культур имеются во многих местах побережья.

А Бохайское царство – это раннее средневековье, 7 век нашей эры, и у бохайцев были развиты мореходство, торговля морем. У историков и археологов появляются с применением новых подводных технологий надежды, что, кроме каменных бохайских якорей, когда-нибудь удастся найти и останки бохайского судна. Впрочем, к бохайцам мы еще вернемся. Важно понимать, что морские народы – чжурчжени, корейцы, японцы – прокладывали свои торговые морские пути не только между своими островами и полуостровами, но и бывали и севернее. Случались в наших водах и средневековые морские сражения.

Корейский адмирал

Эта международная конференция называется длинно - «Исследования археологических памятников в Хасанском районе Приморского края Российской Федерации, связанных с именем адмирала Ли Сун Сина на историческом острове Нуктандо». Где этот остров находится, так до сих пор и не установлено. Но в исторических хрониках корейского народа имя адмирала Ли Сун Сина упоминается как героическое. В 1587-89 годах Ли Сун Син был военачальником пограничной крепости на этом острове и отражал нападения чжурчженей.

Приморские археологи и историки предполагают, что если и был такой остров в дельте реки Туманной, то давно из-за наносов реки стал частью материковой суши. Но пока это точно еще не установлено, исследования надо продолжать. Полевые раскопки, которые в ноябре этого года провели исследователи Дальневосточного федерального университета в районе Голубиного Утеса на побережье Хасанского района, позволили сделать ряд археологических находок, которые датируются от 5-го века до нашей эры до 20-го века нашей эры. Здесь и керамика, и фрагменты фарфоровой посуды, железные орудия сельскохозяйственного труда. Пока археологический поиск велся только на суше, но поскольку героический корейский адмирал противостоял и морским силам нападавших чжурчженей, подводные исследования в бухте Экспедиции необходимо планировать.

Евгений НИКИТИН, заведующий музеем археологии и этнографии Учебно-научного музея ДВФУ:

- С исторической точки зрения есть такое понятие: исторически существовавшие территории, местонахождение которых достоверно неизвестно. И одно из таких мест - тот самый остров Нуктандо. Он связан с историей знаменитого в Корее национального героя генерала Ли Сун Сина. Согласно историческим данным, он руководил военными действиями против японских захватчиков, против нападений чжуржэньских племен. Как раз наши исследования связаны с одной стороны с поиском этого исторического места, и установлением, где он на самом деле был, и был ли он вообще. А с другой стороны, у нас сейчас интересный опыт по организации международного сотрудничества и обмена научными знаниями. Более того, это хорошая возможность провести археологические работы на этой территории. Это обогащает наши знания научные, и мы имеем возможность найти очень много интересного.

Руководитель Приморского отделения Российского военно-исторического общества Эдуард СМИРНОВ совместно с главой делегации историков из Корейской Народно-Демократической Республики, ответственной сотруднице департамента по сохранению национального наследия Нам Хе Рён посетили предположительное место, где могла располагаться крепость острова Нуктандо. Мест, где восточные цивилизации оставили свои следы в Приморье, много, и изученными их не назовешь. Взаимный интерес к научному обоснованию тех или иных мифологизированных исторических событий может более точно объяснить картину прошлого.

Эдуард СМИРНОВ, руководитель Приморского отделения Российского Военно-исторического общества: «В отношении острова Нуктандо и возможности нахождения на нем крепости. На сегодня это, безусловно, легенда. Мы знаем про них из литографий 16-17 веков и карт конца 19-го-20 века, за основу как первоисточники и истина брать невозможно. Обсуждать факт нахождения крепости, которая предполагается на этом острове, можно только после серьезной археологической работы, которую мы надеемся провести в 2020-м году, и какие-то останки культуры именно 16-го века найдем. Только после этого мы можем предполагать, что да, действительно такой остров был. На сегодняшний день в географии его не существует».

И без подводных археологических исследований не обойтись, подчеркивает руководитель общества, под флагом и эгидой которого и состоялась международная конференция исследователей далекой истории Приморья.

«Российское военно-историческое общество неоднократно обращалось к теме поиска морских путей Бохайского царства. Сейчас, изучая историю, связанную с адмиралом Ли Сун Сином, необходимо организовать поиск сторожевых постов и сигнальных башен, которые были здесь вдоль побережья залива Петра Великого. Это как раз те объекты, которые могут рассматриваться в вопросах подводной археологии», - говорит Смирнов.

И теперь снова возвращаемся к бохайцам.

Бохайская верфь

С момента гибели цивилизации Бохай, в 926 году нашей эры, прошло более тысячи лет, однако, до сих пор в земле Приморья находят явственные следы её существования, археологические предметы деятельности людей той поры. Каких-либо письменных свидетельств об этом в архивах России почти не сохранилось, а те, которые есть в Китае, труднодоступны. Ещё больший ореол таинственности и необычности этой цивилизации несут в себе предания и легенды, которые передаются из поколения в поколение, где уже невозможно отделить правду от вымысла, а действительность - от иллюзии. Те самые бохайские якоря, что отыскивают подводные археологи в Японском море, они вроде бы есть, но ни одной дощечки от судов, которые удерживались этими якорями, ни в одном археологическом запаснике или музее нет. И вот сейчас приморские археологи выходят на новую ступень технологических возможностей, и первым делом будут искать именно бохайский флот.

Юрий Никитин, заведующий музеем Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН: «Мы сейчас здесь находимся на берегу Соленого озера и протоки, совсем недалеко от Краскинского городища. По предположениям наших востоковедов, и по тем сведениям, которые почерпнуты нашими востоковедами из письменных источников, здесь могло бы быть одно из тех мест, где бохайцы могли бы ремонтировать свои корабли. Потому что совпадение таких факторов, как наличие пресной воды, удобного места для того, чтобы эти корабли могли вытаскиваться на берег, и строевой лес – и совпадение этих факторов как раз в этом месте. Очень вероятно. Включая наличие археологических материалов, которые здесь есть и которые были найдены около 10-15 лет назад, вполне возможно, что здесь были остатки бохайской верфи и каких-то бохайских ремонтных мастерских».

Бохайское судостроение – тайна за семью печатями. А между тем, флот у этого царства был и, судя по хроникам, немаленький. Хорошо известно, что в 732-735 гг. Бохай воевал с Китаем. Военные действия начались с того, что бохайский флот напал на китайский порт на Шаньдунском полуострове и разгромил его. Бохайская армия дошла до гор Мадошань, где её остановили китайские войска. Империя Тан провела мобилизацию, собрав многочисленные войска и призвав своего вассала — Силла, который потерпел поражение и объяснил его плохой погодой. В 735 году война закончилась тем, что обе стороны объявили себя победителями. Это была морская средневековая война, с большим флотом и большими потерями. Но на месте вероятной бохайской верфи и исследований толком не было, и поэтому находок, связанных с судостроением, не было.

«Нет, ничего этого мы пока здесь не находили, мы здесь находили только керамику. Поскольку исследования были кратковременные и очень поверхностные, мы находили только остатки древних горшков. Но они были связаны с бохайским временем с бохайской эпохой. –

Так можно ли говорить, что средневековая история Приморья еще не написана?

– Средневековая история Приморья она известна в общем. А какие-то моменты, особенно, скажем, с судостроением или судоходством эпохи средневековья – это да, очень мало сведений, которые еще только нужно исследовать. Бухта Экспедиции, которая еще только требует своих исследований, причем, таких приличных проектов, потому что в иловых отложениях, которые здесь есть, могли совершенно спокойно сохраниться большое количество и кораблей бохайских, и других каких-то артефактов, в том числе и якорей. У нас тут большое поле для деятельности. Есть, где поработать».

Наши бухты и заливы хранят еще много тайн и следов ушедших поколений.

Владимир ОЩЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС



