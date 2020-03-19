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Япония ввела ограничения на въезд иностранцев, в том числе двухнедельный карантин

19 Марта 2020, 14:26 | В мире

Для россиян режим по прежнему мягкий

Япония ввела ограничения на въезд иностранных граждан на территорию страны из-за коронавируса.

Запрещен въезд для всех иностранных граждан, побывавших в последнее время в КНР (провинции Хубэй и Чжэцзян), Республике Корея (провинции Кёнсан-Пукто, города Кёнсан, Андон, Йончхон, уезды Чхильгок, Ыйсон, Сонджу, Кунви), Иране (провинции Кум, Гилян, Тегеран, Альборз, Исфаган, Казвин, Голестан, Семнан, Мазендеран, Меркези, Лурестан), Италии (области Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Марке, Ломбардия, Валле-д'Аоста, Трентино - Альто-Адидже, Фриули - Венеция-Джулия, Лигурия), Швейцарии (кантоны Тичино и Базель-Штадт), Испании (автономные сообщества Наварра, Баскония, Мадрид, Риоха), а также в Сан-Марино и Исландии.

Кроме того, все прибывающие в Японию из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Эстонии, Австрии, Голландии, Греции, Швейцарии, Швеции, Испании, Словакии, Словении, Чехии, Дании, Германии, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Франции, Бельгии, Польши, Португалии, Мальты, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Ирландии, Андорры, Великобритании, Египта, Кипра, Хорватии, Ватикана, Болгарии, Монако, Румынии в обязательном порядке помещаются на двухнедельный карантин.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Япония  КНР  коронавирус  карантин  запрет 



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