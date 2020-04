Операция "коронавирус" – обнуление эпохи

Паника с коронавирусом – операция прикрытия обнуления эпохи глобализма

Паника с коронавирусом – живое воплощение старого приемчика: когда всех призывают смотреть в одну сторону, то смотреть надо прямо в противоположную – именно там, за нашей спиной, сегодня происходит самое важное...

Обнуление…

Западные биржи летят вниз – потери больше, чем в 1929 году, экономика и мировая торговля в ступоре. А публика изучает данные о том, сколько больных коронавирусом в каждой стране.

Мировые СМИ ориентируют людей на личную безопасность и здоровье – что, безусловно, важно и нужно, но для понимания общей стратегической ситуации смотреть-то надо в другую сторону.

Происходит на наших глазах ОБНУЛЕНИЕ ЭПОХИ, а потом начнется переформатирование мира, который для человечества стал привычным за ушедшие в историю последние десятилетия – belle époque, ушедшая безвозвратно…

Закрыты границы, и торговля стала. Компании на грани банкротства, за которым – массовая безработица. Про кончину туризма и авиаперевозок больно говорить. Кредиты за жилье – знаменитая ипотека – сделает будущих безработных будущими бездомными.

И когда пишут, что «коронавирус уже сейчас имеет все шансы за считанные месяцы переформатировать всю мировую экономику», то ставят проблему с ног на голову. Именно для переформатирования мировой экономики и появилась эта – да, опаснейшая, но, все-таки «ширмочка» в виде коронавируса. Перед нами – живое воплощение старого приемчика: когда всех призывают смотреть в одну сторону, то смотреть надо прямо в противоположную – именно там, за нашей спиной, происходит самое важное.

Люди привыкли смотреть в свои кошельки, а сегодня их принуждают смотреть на температуру и следить за кашлем. А что у них останется в кошельках – потом узнают.

Недаром ведь Трамп начал вливание триллионов в американские карманы – правда, как водится, кому-то достанутся «вершки», а кому-то «корешки». Но сама операция по вкачиванию уже 6 триллионов долларов в финансовую систему США производит впечатление даже на некоторых глав соседних с Россией государств. А те – вместо восхищения от долларовых ноликов, замелькавших перед глазами, лучше бы набрались терпения или даже заглянули внутренним взором на пять-шесть месяцев вперед – какую там инфляцию принесут эти нолики в экономику мира?

Когда говорят сегодня – «Мир изменился безвозвратно», то имеют в виду, конечно, финансово-экономическую систему. Но, люди-то продолжат жить и воспитывать детей – здесь ничего не изменится, может быть даже семьи укрепляться.

Операция «вирус»

Сейчас начали появляться из недр архивов удивительные материалы, знакомство с которыми вызывает вопрос: «А не запланированную ранее историю с пандемией «запустили» в дело именно в тот момент, когда финансовый обвал было уже не остановить»?

Удивлены? Тогда познакомимся с докладом Фонда Рокфеллера от 2010 года – там сегодняшний сценарий прописал открытым текстом. Доклад так и называется «Scenarios for the Future of Technology and International Development. The Rockefeller Foundation. May 2010». («Сценарии для будущего технологического и международного развития. Фонд Рокфеллера. 2010 год»). Они в этом докладе только дату указали не точно – там, по прогнозу, вирусная инфекция в мире должна была начаться в 2012 году, сразу после финансового обвала в 2008-2009-м. Видимо, именно к 2012 году и готовились, но меры ФРС по наполнению рыка сотнями миллиардов из программы QE («количественного смягчения») отсрочили «запуск» пандемии.

Итак, читаем:

«In 2012, the pandemic that the world had been anticipating for years finally hit. The pandemic blanketed the planet…» – «В 2012 году, наконец, разразилась пандемия, которую мир ожидал годами. Пандемия накрыла планету...» Похоже на то, что происходит сегодня? И далее: «Везде, где национальные интересы сталкивались с индивидуальными интересами, возник конфликт. Спорадический отпор становится все более организованным и скоординированным, поскольку недовольная молодежь и люди, которые видели, как их статус и возможности ускользали – в основном, в развивающихся странах – вызывали гражданские беспорядки… Даже те, кому нравится большая стабильность и предсказуемость этого мира, начали чувствовать себя неловко и чувствовать стеснение из-за множества жестких правил и строгости национальных границ. Рано или поздно что-то неизбежно нарушит аккуратный порядок, который так усердно установили правительства мира».

Сценарий? – Сценарий!

Или такой доклад Совета национальной разведки США (National Intelligence Council) от 2004 года – «Mapping the global future. 2020 project» («Рисуя глобальное будущее. Проект на 2020 год»). Они прямо указали сегодняшнюю дату – 2020.

И там – в раках проекта на нынешний год – на странице 30 читаем:

«The process of globalization, powerful as it is, could be substantially slowed or even stopped. Short of a major global conflict, which we regard as improbable, another large-scale development that we believe could stop globalization would be a pandemic». – «Процесс глобализации, какой бы мощной она ни была, может быть существенно замедлен или даже остановлен. Если не считать крупного глобального конфликта, который мы считаем невероятным, еще одним масштабным событием, которое, по нашему мнению, могло бы остановить глобализацию, была бы пандемия».

Далее: «Такая пандемия в мегаполисах развивающегося мира со слабыми системами здравоохранения – в странах Африки к югу от Сахары, в Китае, Индии, Бангладеш или Пакистане – будет иметь разрушительные последствия и может быстро распространиться по всему миру. Глобализация окажется под угрозой».

Здесь они ошиблись – пандемия прилетела к ним самим. Опустевший Нью-Йорк:

Популярный блогер Chipstone пишет: «Именно пандемия явилась идеальным форс-мажорным фактором, за который фактически невозможно на кого-либо конкретного возложить вину». Стало быть, и виновных не сыскать? А финансово-экономический кризис-то грянул. И пандемия его «перекрыла». И это мы не можем игнорировать.

Удивительно, но часть экспертов с удивлением сейчас вопрошают: «Ни один мировой think-tank не смог спрогнозировать пандемию». Ещё как прогнозировали! Они готовились к ОБНУЛЕНИЮ. Они знали, что оно – рано или поздно – но придет. Хозяева финансовой системы хорошо изучили её особенности, вплоть до того момента, когда она больше не выдержит и рухнет…

Тем более, в понимание военных США пандемия, как и биооружие, «является важным сценарием не потому, что это самый большой риск, а потому, что он наиболее сильно воздействует на систему». Это – цитата из статьи журнала «Newsweek» «Exclusive: Inside the military‘s top secret. Plans if coronavirus cripples the government».

Ещё раз: «…не потому, что это самый большой риск, а потому, что он наиболее сильно воздействует на систему». У них забота не о «риске», а о «системе».

«Патроны скуплены…»

Мир тянут в сторону дестабилизации? Ответим по-иному – мир пришел в точку, когда происходит, если уже не произошло, ОБНУЛЕНИЕ.

ОБНУЛЕНИЕ пришедшей в негодность мировой финансовой системы, где «деньги делали деньги» без участия людей и производства.

ОБНУЛЕНИЕ Глобализации.

ОБНУЛЕНИЕ свободы передвижения с континента на континент сотен миллионов людей – кто в поисках работы, кто в поисках новых впечатлений от туризма.

ОБНУЛЕНИЕ производства транспортных средств, рост числа которых теперь просто не востребован.

ОБНУЛЕНИЕ самого формата социальной жизни.

Система, созданная на Западе почти 500 лет назад и зиждившаяся на ссудном проценте, колониальном ограблении и силовом захвате ресурсов, пришла к пределу роста и сыпется у нас на глазах.

Глобализация по-западному, точнее, по англосаксонскому праву силы – и военной, и юридической – исчезает. Вы, кстати, не задумывались над тем, что «международное морское право» создано англосаксами в своих интересах ещё со времен расцвета их пиратства?

Теперь просторы Земли для экспериментов международных корсаров оказались конечны. И эта простая истина стала доходить даже до западников. Профессор из Университета канадской Манитобы Радхика Десаи (Radhika Desai), директор «Geopolitical Economy Research Group» в статье «The Unexpected Reckoning: Coronavirus and Capitalism» – «Неожиданная расплата: коронавирус и капитализм» признал, что «корни соперничества, характерного для XXI века, лежат, конечно, в смещении мирового экономического центра тяжести в сторону от Запада».

Западная цивилизация денег настолько одряхлела, что ничего уже не может придумать и предложить даже для собственного спасения кроме понятных ей финансовых же манипуляций. Других сценариев спасения своего доминирования в мировой экономике потомки пиратов просто не видят.

Для того, чтобы люди на всех континентах не слишком уж заботились об обрушении такого удобного и комфортного для многих «а-ля западного мира и образа жизни», им подброшена пандемия, как отвлекающий маневр. А коронавирус – да, он опасен сегодня, только, повторюсь, за этой «ширмочкой» происходят события, которые будут ещё более болезненны для масс людей в Америки и в Европе завтра.

В статье «The Virus and Capitalism» в издании «Counterpunch» прямо сказано: «Официальный план на сегодняшний день является финансовым, чтобы выручить Уолл-Стрит и авиакомпании, снизить налоги на заработную плату, бросить чеки с жетонами в массы и надеяться, что все это сработает. А пандемия является лишь катализатором текущих финансовых проблем, но не причиной». Но… коронавирус вернулся на Уолл-Стрит, и мало там никому не покажется.

Зато Россия вместе Китаем при качественном маневрировании – Китай уже показал, что оно возможно – будет на выходе из этого кризиса в наилучшем, хоть и не в идеальном по понятной причине, состоянии. Теперь можно будет увидеть воочию то, о чем мы здесь писали не раз не два – Сила переходит на Восток Азии.

А Запад погружается туда, куда он все 500 лет загонял остальной мир – он погружается в отсталость. Даже бумажку стоимостью в триллион долларов – а она уже скоро появится, и об этом ниже – нельзя съесть на обед вместо борща… А ФРС плодит не реальные товары, а виртуальные деньги. Ну, прямо по Салтыкову-Щедрину: «Это еще ничего, что в Европе за доллар дают один полтинник, – будет хуже, если за доллар станут давать в морду».

Из Америки в Сети пишут: «Самым важным моментом стало расползание кризисных явлений на огромную площадь… Патроны скуплены... В оружейных магазинах прилавки с патронами просто пустые… Впечатляют капитальные приготовления населения к ведению военных действий с огнестрелом... Ожидается коллапс в нескольких завязанных друг на друга областях экономики. Фондовые рынки могут цвести и пахнуть, но в реале намечается много интересного».

В США решили взять с Китая «по суду» триллионы долларов

Карантину из-за коронавируса подверглись, как минимум, 1,5 миллиарда человек в четырех десятках (пока) наиболее развитых странах мира, подсчитали в «Sky News». То есть, на главных производительных площадках – ти-ши-на. А те же финансисты причитают: «Ну, вот все и рухнуло потому, что работники не работали, а сидели по домам. А мы не-при-чем. Мы – белые и пушистые». Они уже начали об этом вещать по ТВ, перекладывая ответственность «с больной головы на здоровую» – таков их Сценарий. Хотя де-факто именно из-за фокусов Уолл-Стрит и ФРС мир дожил до нынешних приключений.

И финансисты не только говорят, но и действуют. Некие американские юридические конторы – «Berman Law Group» и «Lucas-Copmton» подали совместный иск в суд против… правительства КНР. А что это за конторы? Так, одним из их учредителей и владельцев является Френсис Байден. А кто он такой? Так он же – родной брат бывшего вице-президента США, а теперь кандидата на пост президента – Джо Байдена. Рука руку моет.

Эти конторы теперь обвиняют Китай в том, что тот «действовал в корыстных интересах, скрывая информацию об эпидемии», отчего в итоге пострадал весь мир, включая США. Представители двух фирм – жулики, как у О‘Генри – надеются на то, что в случае победы им удастся арестовать активы китайских госкомпаний в США. Общий размер ущерба, который они намерены вчинить Китаю, пока точно не определен, но может равняться триллионам долларов.

Этот трюк придуман, чтобы компенсировать потери западников. Пока оценки такие:

– Доклад ЮНКТАД («Конференция ООН по торговле и развитию»): «Сейчас мы прогнозируем, что давление на глобальные инвестиции будет снижаться в пределах от минус 30% до минус 40%. Лучшие 5000 транснациональных корпораций (главным образом – западные – С.Ф.), на которые приходится значительная доля мировых инвестиций, в настоящее время прогнозируют пересмотр своих оценок прибыли в 2020 году в среднем на минус 30%». Доходы Запада от Глобализации падают стремительно.

– «Morgan Chase» прогнозирует общий рост количества безработных в США до более 7-8 миллионов человек. Это существенно больше, чем в 2008 году и сопоставимо со временами Великой Депрессии. По другим оценкам – безработица в США поднимется до 14 -15 миллионов человек.

– С 19 марта США теряют от 50 до 65% от ВВП за каждый день простоя в годовом исчислении. За квартал экономика потеряет 2/3. «Bank of America» сообщил Городу и Миру в том, что «экономика США завершила многолетний период роста и вступила в рецессию».

– Трамп перед выбором – либо карантин по всей стране, либо он выходит на выборы в ноябре с рухнувшей экономикой, и Байден отыграет на этом по полной программе.

Что делать? В бой идет печатный станок!

Но – на всякий случай – совещания в Белом доме проходят с предосторожностями:





«Грузите апельсины бочками!»

В США начато неограниченное QE («количественное смягчение»). По заявлению ФРС, она будет покупать «неограниченное количество госбондов США и закладных на недвижимость». ФРС намерена «залить» все рынки деньгами, выплатить всем американцам базовый доход, дать малому бизнесу беспроцентные ссуды и спасти деньгами все «идущие ко дну» американские корпорации. Из заявления: «У ФРС неограниченное количество денег. ФРС их создает электронно в неограниченном количестве».

По словам советника президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, власти США намерены выделить 6 трлн долларов помощи «в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19». 2 трлн долларов составит прямая помощь и ещё около 4 трлн – кредиты ФРС. Кудлоу отметил, что эта сумма станет «самым большим в истории США пакетом финансовой помощи», которая будет оказана в виде наличности и кредитов широким слоям американского населения.

На всякий случай, понимая, что эти деньги сейчас зальют рынок потребительских товаров в США, Трамп издал Указ, согласно которому компетентные органы получают право выявлять и наказывать торговцев, завышающих цены на товары первой необходимости, а также формирующих чрезмерные запасы таких товаров. Этим он как бы «запретил» гиперинфляцию. Кстати, есть в истории пример, когда инфляцию уже запрещали – это были «черные полковники» в Греции после захвата ими власти в 1970-х годах. Верной дорогой идет POTUS.

Общий баланс ФРС может вырасти до 9-10 трлн долларов в следующие 1-2 месяца. Это – почти половина от всей американской экономики. И она, экономика США, переходит в частные руки одной конторы – мечта отцов-основателей ФРС свершилась! Только что будет потом – «на следующий день»?

Подобных финансовых экспериментов в истории США и нигде в других странах ещё не было. Сегодня решения принимают в рамках известной финансовой теории и практики. Но, в условиях завершения цикла развития, эти инструменты долговременно работать не будут – кроме знакомой на Западе ситуации «умри сегодня ты, а я – завтра»: «боливар не выдержит двоих»... Вся эта вакханалия с вбросом триллионов долларов имеет тактический смысл. Перспектива в любом случае – крах. Это и есть ОБНУЛЕНИЕ.

Кто-то уже пошутил: «Доллар сегодня размножается быстрее, чем коронавирус»… И в этой шутке есть та самая доля правды, которую, кажется, осознают финансисты.

Другое дело, повторим, они мыслят финансовыми категориями, вот и предлагают новую финансовую же меру для спасения ситуации – они хотят создать механизм роста монетизации без увеличения госдолга. Суть такова – Минфин США имеет право чеканить монету, а ФРС не имеет такого права. Поэтому предлагается отчеканено несколько монет номиналом… 1 ТРИЛЛИОН (1 000 000 000 000) долларов каждая! Для чего?

Обратите внимание на красоту комбинации: ФРС принимает эти 5-6 или даже 8 монет по… номиналу в триллионах(!) на свой баланс, а навстречу зачисляет аналогичное количество долларов на счет федерального казначейства. Чистая «Свадьба в Малиновке»: «Бери-бери! Я себе ещё нарисую!»

Её Богу, «жить захочешь, и не так раскорячишься» (с).

Второй «запасной вариант» – уход в криптовалюту и прощание с долларом. Международный валютный фонд уже «забросил удочку»: госкрипта, мол, способна стать массовым средством платежей; госкрипта, мол, «более эффективный и менее затратный способ организации денежного обращения, чем банковские счета».

Только встречный вопрос – а чья она будет эта «госкрипта», если она «гос»? Американская, китайская, европейская, евроазиатская – к кому относится этот «гос»? Чего они народ вводят в заблуждение? Это будет не «гос», а «МВФкрипта».

Но, пока идея разрабатывается, западники, как обычно, – темнят. Очень им хочется остаться на коне после всей этой катавасии. И не упустить контроль.

Кстати, как янки отреагируют на то, что МВФ уже приготовился к панихиде по доллару? Кристалина Геогргиева, как главный исполнительный директор МВФ, должна быть после этого озабочена не только общими вопросами, но и своим будущим. Она помнит казус Стросс-Кана, который хотел «подвинуть» доллар?

США нужны реальные ресурсы

Знаменитый тем, что «режет правду-матку» сайт «Zerohedge» публикует статью «Deutsche Bank: Helicopter Money Will Be «Disastrous» And Will Lead To Hyperinflation, "Buy Gold"» – «Дойчбанк предупреждает: «Разброс денег с вертолета» будет катастрофичным и приведет к гиперинфляции. Покупайте золото». Напомним, что «разброс денег с вертолета» – это знаменитая фраза, прозвучавшая в начале финансового кризиса 2008 года. То есть, речь идет о печатании и раздачи банкам ничем не обеспеченных купюр в масштабах триллионов долларов. Потом к этому приему прибег и Европейский Центробанк, бросивший в ЕС сотни миллиардов «пустых» евро.

В статье, в частности, указано: «Теперь, когда деньги для вертолетов, наконец, прибыли, триллион долларов лишь напоминает населению, что деньги, как и любая другая консенсусная конструкция, просто иллюзия и зависит от «веры и доверия» в эти деньги»…

Так что для всех любопытных скоро станет ясно, как выглядит гиперинфляционный эндшпиль… Ситуация такова, что в условиях карантина от коронавируса происходит снижение спроса и производства, а количество денег растет. Сейчас мы наблюдаем не «шок предложения» от классического перепроизводства, а «шок спроса». При этом востребованных услуг и товаров остается значительно меньше – навскидку главное сегодня: еда и лекарства + связь.

Стало быть, потребление падает. Значит, в мире будут ликвидированы все излишние производства – они слишком много всего создали. К тому всё и идет. Особо пострадает управленческое звено – «офисный планктон». Вот оно – ОБНУЛЕНИЕ.

И в Америке дальновидные люди понимают, что мерой исключительно печатания новых долларов дело не спасти. Им в управление нужны реальные ресурсы. Например, мировой нефтяной рынок. Поэтому в США возникла ещё одна странная идея – спастись за счет… объединения и координации с Саудовской Аравией на нефтяном рынке. Просто – жест отчаяния!

Несколько сенаторов попросили госсекретаря Помпео «надавить» на саудитов. Они пишут в госдеп лично госсекретарю Помпео. Хорошо ещё, что не в ООН или в «Спортлото»: «Мы призываем вас, как главного дипломата страны, довести наше требование до сведения саудовцев. Мы призываем и Эр-Рияд, и Москву прекратить сеять хаос на мировых рынках, особенно, в то время, когда наша страна стремится справиться с растущей пандемией и предотвратить экономический кризис… Эр-Рияд должен немедленно покинуть антикварный картель ОПЕК и присоединиться к Соединенным Штатам, как энергетическая Сила на глобальном свободном рынке энергетики». – «Riyadh should leave the antique OPEC cartel immediately and join the United States on the global stage as a free market energy powerhouse».

В Штатах уже началась игра и с саудитами, и с ОПЕК, чего раньше никогда не бывало. Более того, эта инициатива идет вразрез с антикартельным законодательством США – они не могут юридически работать с картелем по имени ОПЕК. Поэтому они призывают Саудовскую Аравию выйти из ОПЕК, чтобы самим не нарушать американские законы.

И если сенаторы предлагают «кнут», то сами нефтяники предлагают «пряник» в виде раздела мирового рынка нефти… без России. На днях американский государственный регулятор рынка нефти совершил «немыслимое» – он вышел на контакт с представителями ОПЕК. Райан Ситтон комиссар «Техасской железнодорожной комиссии», которая, несмотря на свое название и является ключевой нефтяной структурой Техаса и юга США, сообщил о том, что ОПЕК пригласила его принять участие в следующей встрече стран-экспортеров нефти в июне. Американец в своем Твиттер лукавит – это не ОПЕК «пригласила», это он сам вышел на связь с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо и напросился на встречу.

Как же их там прижало!

Многие обозреватели уже обращают внимание, как янки и западники, в целом, открыли информационный фронт против России и Китая, обвиняя нас в причинах их кризиса. И хорошо! Если янки не понимают, что у них происходит – а сенаторы явно пишут, что называется, «от души» – то пусть насладятся крахом. Деваться им «с подводной лодки» не-ку-да.

Тем более, как можно предположить, и об этом мало кто сегодня размышляет, «в условиях разваливающейся мировой экономики не имеет смысла обсуждать текущею стоимость барреля нефти в долларах. На данный момент непонятно, каким будет уровень потребления углеводородов в посткризисном мире, и совершенно не очевидно, сохранится ли доллар, как валюта общемирового значения».

Нефть и газ есть и будут, а о нефтедолларе скоро забудут. Даже если из-за его инфляции цена за баррель станет не 30, а 300 обесценившихся баксов. И вообще, это не нефть дорожала в последние десятилетия (с 3 баксов в начале 70-х годов до 140 долларов в середине 2000-х), а доллар дешевел. Инфляция, так сказать, как наглядная агитация.

То же по газу. Пишут, что цены на газ в Европе упали до исторических минимумов. Пишут, что «Газпром» в 2020 году может получить здесь самый низкий доход за 15 лет – цена уже снизилась до 100 долларов за 1 тысячу кубометров. И спрос на газ усыхает не только под давлением карантинных мер, а из-за того, что в газохранилищах Европы полно запасов. Затоварились загодя. Правда, не в ожидании коронавируса, а в ожидании прекращения поставок газа через Украину. Ну – не одно, так другое…

В конце концов, самое время переходить к торговле с Европой газом и нефтью за рубли. Кое-кто не даст и ломаного гроша за будущее самого «евро» при нынешних-то «высоких отношениях» между странами Евросоюза. Желающие могут сыграть на тотализаторе: «Когда евро исчезнет?» Или – «Когда вернется лира в Италию, или франк во Францию, или марка в Германию?» Ставлю на конец 2020 года. А Вы что думаете?

Зато рубль никуда не денется.

Европа ориентируется на национализацию

Есть ещё две темы для представления – реакция в Европе и варианты развития событий в США.

Кстати, вот итоги 2019 года и прогноз на 2020 год от журнала «Focus Economics» относительно объема ВВП в ведущих странах мира:

Паника с коронавирусом – операция прикрытия обнуления эпохи глобализма

И ещё один прогноз от 2019 года – относительно способности разных стран противодействовать эпидемиям и пандемиям: «Страны, лучше всех подготовленные к реакции на пандемию». Пишут об «уровне подготовки к ответу на эпидемию/пандемию» от имени «Global Health Security Index». Очень показательно, что оцениваются только западные государства – США, как водится, во главе списка.

Паника с коронавирусом – операция прикрытия обнуления эпохи глобализма

Как они себя высоко ценили! И куда их «сопротивляемость пандемии» подевалась сегодня?

Как хорошо всё планировалось… А ныне…

Впрочем, теперь – новости из стран-лидеров Европы. Чуть не написал «Евросоюза», но теперь ясно, что дороги Европы и Евросоюза – уже без Великобритании – расходятся.

Итак:

– Власти Германии задумались о национализации предприятий в случае, если проблемы с коронавирусом поставят под угрозу их существование, расскзал в интервью «Spiegel» министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

– Минфин Германии: «будем входить в капитал компаний, если понадобится». Да, это – национализация.

– Согласно свежим оценкам, экономика Соединённого Королевства может рухнуть на 30%, а по итогам года потерять до 5% ВВП. Этот ВВП в 2019 году составлял почти 3 триллиона долларов.

– Правительство Великобритании обязуется выплачивать 80% всей заработной платы «на время вируса». Сами выплаты могут доходить до 2500 фунтов на человека. Программа запустится в апреле. Впереди – инфляция.

– Продолжаются обсуждения о национализации самых проблемных бизнес-структур Великобритании. Первыми на очереди стоят авиаперевозчики «EasyJet» и «British Airways».

– Британская экономика подвергнется мягкой национализации, и государство почти целиком заменит частный бизнес в ряде отраслей. Все, что сделала Тэтчер с экономикой Великобритании в 1980-х годах – теперь будут делать наоборот. ОБНУЛЕНИЕ в чистом виде.

– В Италии вопрос о национализации авиакомпании «Al Italia» предрешен.

Все эти сообщения были бы удивительными, если бы ещё несколько лет назад наиболее прозорливые политологи Запада не стали размышлять о том, что «социализм» это не ругательное слово, а возможное реальное Будущее для США и других стран НАТО. Вы удивлены?

Тогда посмотрите на кандидата в президенты США Берни Сандерса, который просто открыто продвигает тему «социализма в Америке», и никто там ему не перечит – тема созрела.

Тогда почитайте нарастающий вал публикаций западных авторов на тему «возвращения социализма». И пусть они смотрят на этот термин не совсем так, как его видел Маркс, события развиваются прямо «по Марксу». Помните его приговор капитализму: «Бьёт час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют». Ну, или как сейчас они называют это – «национализируют». Этакий вариант «lite».

«Мы на территории, где никогда раньше не бывали»

Для иллюстрации нашего тезиса о росте популярности идей социализма в США и на Западе, в целом, процитируем статью «The Socialist Specter in Present-Day US Politics» – «Социалистический спектр в нынешней американской политике», опубликованную в середине марта 2020 года – уже в разгар пандемии.

Сказано: «Политическая сцена США наполнена разговорами о социализме. Основа для этого диспута развивается уже несколько лет, особенно после финансового кризиса 2008 года, который многие стали считать решающим доказательством того, что капиталистическая экономика не служит большинству».

Пишут:

– «Доминирующая тенденция в политической риторике США состоит в том, чтобы рассматривать социализм не как разрушение капиталистических классовых отношений, а скорее, как расширение сферы действия правительства. Любимая стратегия тех, таких как Берни Сандерс… Когда Сандерс называет свой социализм «демократическим», он говорит нам, что он остается встроенным в основные капиталистические институты». Впрочем, зная американцев, они могут свести «социализм» и до уровня эстрадных номеров…

– «Социализм приравнивается к государственным субсидиям, а не к альтернативному видению общества». Сегодня «государственных субсидий» в США эмитировано на триллионы, стало быть, они «строят свой социализм»?

Эти идеи – уже в прессе. В повседневной же политике – вопрос о национализации поставлен Трампом. «Мы будем помогать авиационной отрасли. Мы будем помогать индустрии круизных лайнеров. Мы, вероятно, будем помогать гостиничной индустрии», – заявил президент США. Де-факто он показал, что поддержит тенденцию к национализации некоторых компаний.

Значит, американское правительство разворачивается в сторону национализации? Как и правительства ведущих стран Европы, о чем сказано выше. И важнейший вывод: Это – полная смена вообще всей американской парадигмы развития, где во главу угла традиционно ставилась частная инициатива и личные свободы.

Понимая, что кризис способен даже перекрасить политическую карту – вплоть до внедрения некоторых социалистических элементов управления экономикой США, хозяева страны огрызнулись так, как они не реагировали на многие другие неприятности. Выше мы начали цитировать статью от 23 марта 2020 года из журнала «Newsweek» «Inside The Military‘s Top Secret Plans If Coronavirus Cripples the Government» – «О суперсекретных планах военных в условиях, если коронавирус захватит правительство». В ней чуть ли не ключевая фраза: «We‘re in territory we‘ve never been in before» – «Мы на территории, где никогда раньше не бывали».

Сказано открытым текстом: «Согласно новым документам и интервью с военными экспертами, различные планы – под кодовыми названиями «Octagon», «Freejack» и «Zodiac» – являются негласными законами, обеспечивающими преемственность правительства. Они настолько секретны, что в соответствии с этими экстраординарными планами «передача» власти может обойти нормальные конституционные положения о правопреемстве правительств, и военные командиры могут получить контроль над Америкой».

Согласно новым правилам Пентагона, военным командирам «в чрезвычайных обстоятельствах разрешается принимать меры самостоятельно, когда законные местные власти не смогут контролировать ситуацию». Условия действий армии на территории США включают «крупномасштабные, неожиданные гражданские беспорядки», «значительную гибель людей» или «уничтожение имущества». Новая директива Пентагона эпохи Трампа называет это «экстремальными ситуациями».

«Мы на новой территории», – говорит один из старших офицеров. Он шутит, с каким-то болезненным юмором, характерным для этой медленной катастрофы, что «Америке лучше узнать, кто такой генерал Терренс Дж. О‘Шонесси, который является «командиром бойцов» Соединенных Штатов». – «Gen. Terrence J. O‘Shaughnessy is the "combatant commander" for the United States and would in theory be in charge if Washington were eviscerated. That is, until a new civilian leader could be installed». То есть, «теоретически будет руководить, если Вашингтон окажется «распотрошен», пока не будет определен новый гражданский лидер».

США готовятся к введению военного положения. Вот и вся «демократия», которая не может справиться с кризисной ломкой общества. Призрак 1930-х годов поднимается из небытия…

Конституция США «помещена в карантин»

И, наконец, ещё одно признание, коих в этой сложной и нервной обстановке стало даже через чур много. Но, люди обеспокоены, они нервничают. И они начали высказывать такие сентенции, о которых прежде предпочитали молчать.

Впрочем, это не удивительно, ведь после ОБНУЛЕНИЯ надо будет сначала понять, «где мы», потом «найти дорогу». И, в конце концов, «пойти на новый ясный огонь». И это стало понятно многим.

Вот реакция американца, который представляется таким образом: «Я – американский юрист по конституционным вопросам, и я вижу, что наше правительство использует Covid-19, чтобы лишить нас основных прав».

Это пишет 22 марта 2020 года Роберт Барнс, американский юрист по конституционным делам, известный своими сбывшимися политическими прогнозами.

Его озабоченности:

– «Неужели мы действительно думаем, что «этого не может быть здесь» в Америке? Можем ли мы изолировать Конституцию? Мы уже делаем это?»

– «Паника от пандемий открывает дорогу для неконтролируемой власти».

– «Правительство в Америке использует эту пандемию, чтобы ограничить или даже устранить свободу слова и свободу собраний – это против Первой поправки к Конституции», гарантирующей все американские свободы.

– «Средства массовой информации разжигают панику вокруг этой пандемии».

– «Люди в ответ заявили о своем праве отказать вооруженное сопротивление на основе Второй поправки к Конституции», гарантирующей право на ношение оружия.

– «Необходима личная безопасность в то время, когда правительство публично освобождает заключенных из тюрем из-за пандемии». В США из тюрем уже освобождены тысячи заключенных, поскольку в тюрьмах вспыхнула эпидемия коронавируса.

– «Настоящая угроза пандемии – это паника, которая изолирует нашу Конституцию».

– «Правительство действует в пандемической панике, как вирус, заражая наши умы и тела, контролируя речь, ассоциацию и движение, используя инструменты надзора, о которых не подозревали основатели».

– «Нет заработной платы. Нет доходов. Нет перспектив».

– «Потеряна рабочая сила, которая никогда не сможет быть восстановлена, пока наша экономика находится на грани самой тяжелой депрессии».

– «Пандемия здесь. Возможность и собственность исчезли. Конституция помещена в карантин».

Да уж, если Пентагон получил права действовать на собственной территории вместе или вместо Национальной гвардии, то вопрос о «помещении Конституции на карантин» для американцев сродни шоку…

Очень прозорливый британский журнал «The Economist» вот как представляет ситуацию на обложке свежего номера – «Все под контролем. Большое правительство, свобода и вирус»:

Насмотревшись фильмов-катастроф, что в товарном количестве штампует в последние годы Голливуд, американцы в массе своей уже верят и в Апокалипсис, и в НЛО. Про пришельцев – вопрос отдельный, а любимый Апокалипсис в современном обличии уже постучал в их двери. И некоторые вспомнили роман Стивена Кинга «Противостояние», где есть такой эпизод:

«На фасаде Первой баптистской церкви Атланты было написано красной краской: «Дорогой Иисус. Скоро встретимся. Твоя подружка, Америка.

P.S. Надеюсь, у тебя еще останутся свободные места к концу недели».

Вот всё вот это и называется ОБНУЛЕНИЕ. Возможно, именно так Стивен Кинг и назовет свой следующий роман…

Вопрос в том – «Что Будет Дальше?»

О Судьбе России

Хотелось бы добавить к сказанному вот что.

Вопрос «Каково Будущее России?» справедливо ставить сейчас – в Эпоху ОБНУЛЕНИЯ и перетряски всего мирового устройства, которая открывает перед нами Окно возможностей.

Можно смело строить перспективные планы. Былые международные ограничения и преграды уходят в прошлое, значит, далее связывать не будут. Путин прямо сказал на виртуальном саммите G-20: «О глобальных международных организациях. Очевидно, что механизма автоматической стабилизации при наступлении кризисных явлений у них нет. И поэтому нужно эффективно и как можно быстрее проработать и закончить все вопросы, связанные с их реорганизацией». Похоже, речь идет о более широком контексте, чем собственно устаревшие методы работы международных организаций.

Поэтому впереди – период освоения жизни в условиях пока неизвестных. Но при открывающихся широких перспективах – без помех от внешних тормозов – можно безотлагательно приступить к выработке стратегии Развития. Исторический Шанс!

России необходимы две такие простые, на первый взгляд, но такие сложные вещи, как Цель и Смысл существования.

Может быть, теперь – самое Время для их раскрытия.

«Зачем мы? Зачем Россия?» Это – стратегические и философские вопросы, которые пока не поставлены на обсуждение. Определить точный путь Развития – уже половина успеха. Ошибка в направлении, и мы уйдем «не туда».

Полагаю, что если описать стратегию в нескольких словах, то в Будущее России надо взять всё лучшее из трех Эпох – имперской, советской и нынешней – и строить Новую Цивилизацию для всех людей, всех народов, которые живут в нашей стране.

Сегодня – в условиях ломки почти 500-летней системы правления Запада – открывается редчайшая возможность осуществить план Развития для нашей Родины.

Безопасность России обеспечена, на повестке дня – Развитие.

Для наиболее эффективного Развития необходимо определить Цель.

Создание Новой Цивилизации в интересах всех живущих в России – это вполне реальный вариант такой Цели.

Понятно, что после глобального ОБНУЛЕНИЯ встанет вопрос о Новом счете. Надо быть готовыми найти Путь и увидеть свою собственную Дорогу.

Сергей ФИЛАТОВ

Источник: Русское Агентство Новостей