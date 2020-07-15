Южная Корея расширит список стран, к которым будут применяться более жесткие карантинные меры

Россия пока «черную метку» не получала

Южная Корея может расширить список стран, к которым будут применяться более жесткие карантинные меры для борьбы с распространением COVID-19. В настоящее время в нем четыре страны - Бангладеш, Пакистан, Казахстан и Кыргызстан.

Для вновь назначенных стран будут применяться более жесткие карантинные меры, включая визовые ограничения, ограничение на (въездные) рейсы и представление отрицательных результатов тестов для лиц, прибывающих из этих стран.

Отмечается, что среди прочих стран, в список могут войти Узбекистан и Филиппины.

Также Южная Корея временно прекратит систему безвизового въезда для иностранных членов экипажа, путешествующих через страну.

Это решение принято после того, как в последние недели было сообщено о многочисленных случаях заболевания коронавирусом среди иностранных моряков, прибывающих в Южную Корею.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС