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Алкоголь не спасает от коронавируса
В отличие от переливания плазмы
Употребление алкоголя не сможет предотвратить заражение коронавирусом, лучшей превентивной мерой является соблюдении гигиены.
«Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не является эффективной мерой по предотвращению заражения COVID-2019. Даже хуже, употребление большого количества алкоголя может привести к алкогольному отравлению», - заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик ЯЗАРЕВИЧ.
Многое о новом вирусе еще неизвестно, поэтому любой человек может заразиться. Однако наиболее уязвимы пожилые люди и те, у кого есть диабет или заболевание сердца - у них вирус может развиться в серьезную форму.
Тем временем агентство Синьхуа сообщает, что методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения больных в Китае.
Эксперты объясняют, что в плазме некоторых людей, справившихся с заболеванием, были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с коронавирусом.
Об эффективности нового метода лечения заявил на пресс-конференции глава больницы в Ухане Чжан Динюй.
Газета Global Times сообщает, что с помощью нового метода уже удалось вылечить десять пациентов, находившихся в тяжелом состоянии.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ТАСС
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