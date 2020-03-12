Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Коронавирус все-таки признали пандемией
На этом фоне рубль обновил четырехлетний минимум
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объяивила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса (COVID-19). На этом фоне рубль обновил четырехлетний минимум. Курс доллара расчетами на 1,6 рубля, до 73 рублей, курс евро - на 1,79 рубля, до уровня 82,29 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом в среду евро поднимался до 82,50 рубля, доллар - до 73,15 рубля.
«Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. И мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием», - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом ГЕБРЕЙЕСУС в Женеве.
Гебрейесус предупредил, что в ближайшие недели, согласно прогнозам, количество случаев заражения COVID-19, количество вызванных им смертей и количество охваченных вспышкой заболевания стран продолжат увеличиваться.
Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.
На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
Всемирная организация здравоохранения - специализированное учреждение Организации Объединённых Наций, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли. Она была основана в 1948 году со штаб-квартирой в Женеве в Швейцарии.
Новости партнеров
Новости тематики
- Коронавирус все-таки признали пандемией
- Авиакомпания S7 в марте приостановит регулярные рейсы в Южную Корею
- Алкоголь не спасает от коронавируса
- Россия имеет двухнедельный запас лекарств для борьбы с коронавирусом. Много это или мало?
- Приморцам запретили ввозить членистоногих и рептилий из Китая
- Коронавирус лишил приморцев отдыха в Санье
- Индия отмечает День Республики
- Китай посещать не рекомендуется
- МТС запустила сотовую связь "для пингвинов"
- Японский император взошел на престол
Новости раздела
- Коронавирус все-таки признали пандемией
- Авиакомпания S7 в марте приостановит регулярные рейсы в Южную Корею
- Алкоголь не спасает от коронавируса
- Россия имеет двухнедельный запас лекарств для борьбы с коронавирусом. Много это или мало?
- Приморцам запретили ввозить членистоногих и рептилий из Китая
- Коронавирус лишил приморцев отдыха в Санье
- Индия отмечает День Республики
- Китай посещать не рекомендуется
- МТС запустила сотовую связь "для пингвинов"
- Японский император взошел на престол
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Японец "рассекретил оружие России" против коронавируса
- FESCO возглавит новый президент
- Выгрызая зубами каждый доллар
- Силовики не пускают японцев в приморский лес
- Нелегальные продавцы цветов перекрывают торговлю магазинам
- Дожили: рабочие руки для Приморья ищет сам Путин
- Бизнес Центральной России продолжает платить за дешевую электроэнергию на Дальнем Востоке
- В суде по "делу Пушкарева" вспомнили о депутате Сергее Сопчуке
- 1 022 241 зрителей со всего мира собрал дальневосточный леопард
- Третий за сегодня самолет получил анонимное сообщение о "минировании"