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Коронавирус все-таки признали пандемией

12 Марта 2020, 07:56 | В мире

На этом фоне рубль обновил четырехлетний минимум

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объяивила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса (COVID-19). На этом фоне рубль обновил четырехлетний минимум. Курс доллара расчетами на 1,6 рубля, до 73 рублей, курс евро - на 1,79 рубля, до уровня 82,29 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом в среду евро поднимался до 82,50 рубля, доллар - до 73,15 рубля.

«Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. И мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием», - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом ГЕБРЕЙЕСУС в Женеве.

Гебрейесус предупредил, что в ближайшие недели, согласно прогнозам, количество случаев заражения COVID-19, количество вызванных им смертей и количество охваченных вспышкой заболевания стран продолжат увеличиваться.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.

Всемирная организация здравоохранения - специализированное учреждение Организации Объединённых Наций, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли. Она была основана в 1948 году со штаб-квартирой в Женеве в Швейцарии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: коронавирус  биржа  ухань  медицина  доллар  обвал  китай  пандемия 



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