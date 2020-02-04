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Россия имеет двухнедельный запас лекарств для борьбы с коронавирусом. Много это или мало?
В Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек
Россия располагает, минимум, двухнедельным запасом лекарств для борьбы с коронавирусом. Мониторинг наличия и достаточности средств индивидуальной защиты от вируса ведется на постоянной основе.
«Сейчас на постоянной основе ведется мониторинг наличия и достаточности средств индивидуальной защиты: маски, халаты, лекарственные препараты», - заявил заместитель министра здравоохранения Сергей КРАЕВОЙ во вторник на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он уточнил, что «мы сейчас имеем минимум двухнедельный запас соответствующих лекарственных препаратов» (цитата по «Интерфаксу»).
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.
Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии.
В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото РИА Новости
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