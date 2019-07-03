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Летать без визы на Тайвань можно будет еще один год
03 Июля 2019, 14:44 | В мире
Для въезда на остров необходимо наличие паспорта со сроком действия более 6 месяцев и обратного билета
Тайвань продлит безвизовый режим для граждан Российской Федерации еще на год. Безвизовый въезд для россиян на срок до 14 дней был открыт в сентябре 2018 года в тестовом режиме и должен был завершиться 31 июля 2019 года. В связи с успехом программы было принято решение продлить ее еще на год - до 31 июля 2020 года.
В конце мая регулярные полеты из Владивостока в Тайбэй (столица Тайваня) начала выполнять авиакомпания S7 Airlines. Полеты выполняются один раз в неделю на воздушных судах A320. Время в пути составляет 3 часа 50 минут.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
Автор: Олег Клименко
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