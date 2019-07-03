www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 58.42 р.
EUR: 71.41 р. 10 CNY: 91.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Летать без визы на Тайвань можно будет еще один год

03 Июля 2019, 14:44 | В мире

Для въезда на остров необходимо наличие паспорта со сроком действия более 6 месяцев и обратного билета

Тайвань продлит безвизовый режим для граждан Российской Федерации еще на год. Безвизовый въезд для россиян на срок до 14 дней был открыт в сентябре 2018 года в тестовом режиме и должен был завершиться 31 июля 2019 года. В связи с успехом программы было принято решение продлить ее еще на год - до 31 июля 2020 года.

В конце мая регулярные полеты из Владивостока в Тайбэй (столица Тайваня) начала выполнять авиакомпания S7 Airlines. Полеты выполняются один раз в неделю на воздушных судах A320. Время в пути составляет 3 часа 50 минут.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

Автор: Олег Клименко
Теги: авиакомпания  полеты  виза  Тайвань  s7  туризм 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]