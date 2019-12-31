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На границе с Китаем образовался затор
Некоторые большегрузы вынужденно простаивают больше недели
В преддверии Нового года в разы увеличилось количество большегрузов, пересекающих границу в пункте пропуска Пограничный в Приморском крае на границе с Китаем, образовались очереди, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.
«В разы больше предусмотренной нормы грузовых автомобилей ежедневно оформляют Уссурийские таможенники в пункте пропуска Пограничный в Приморском крае. За последнюю неделю сотрудники поста оформили почти 1 тыс. автотранспортных средств», - сообщила пресс-служба Уссурийской таможни
Пропускная способность пункта пропуска Пограничный в сутки составляет 100 транспортных средств в оба направления (50 - из РФ, 50 - из КНР).
Также отмечено значительное уменьшение выезжающих в КНР большегрузов, в то же время значительно увеличилось количество автомобилей, въезжающих в Россию.
«Зачастую выезжающие в Китай машины прибывают к пункту пропуска заранее, не дождавшись принятия решения таможенного органа о выпуске товара и без оформления необходимых документов для выезда. Тем самым водители создают перед пунктом пропуска «очереди» и трудности для себя и других водителей», - поясняет таможня.
Таможня отмечает, что готова, с учетом праздников, оформить все обратно въезжающие транспортные средства в РФ при прибытии их в российский пункт пропуска. Въезд большегрузов из КНР, как правило, прекращается в 18 часов, по окончании работы китайского пункта пропуска Суйфэньхэ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Уссурийской таможни.
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