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Энергетики подарили Центральной районной больнице Лучегорска медицинское оборудование
Ранее действовавшее оборудование для внутриутробной диагностики вышло из строя
АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в Группу «РусГидро») провела в пос. Лучегорск Приморского края ежегодную благотворительную акцию «Рожденные энергией»*, в ходе которой краевое бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» получило современное оборудование для мониторинга беременных и плода. Четыре высокоточных диагностических прибора приобретены в рамках благотворительной программы ПАО «РусГидро».
«Энергетики понимают, как важно здоровое поколение для будущего страны, а здоровье начинается еще в утробе матери. С помощью этих приборов можно вовремя определить патологию у плода, а значит, своевременно принять меры, чтобы малыш родился здоровым», – отметил на вручении нового оборудования Лучегорской ЦРБ директор филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК» Андрей ЛЕОНОВ.
Больница получила фетальный монитор и фетальный доплер, данные с которых можно распечатывать, а также два малогабаритных анализатора сердечно-сосудистой деятельности матери и плода.
«Ранее действовавшее оборудование для внутриутробной диагностики вышло из строя. Такие аппараты стоят дорого, а должны быть у каждого доктора. Поэтому для нашего учреждения – это очень хорошая помощь. Спасибо», – выразила благодарность главный врач КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» Нина КОРОБКО.
*Проект «Рожденные энергией» является одним из примеров широкой программы благотворительной деятельности, которую проводит «РусГидро» в регионах своего присутствия. Цель проекта – оснащение родильных домов, перинатальных учреждений и акушерских отделений больниц в городах, где расположены объекты компании, современным медицинским оборудованием. Стремясь быть социально-ответственной компанией, «РусГидро» реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы «РусГидро», в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.
Фото ДГК
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