www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.91 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 69.34 р. 10 CNY: 88.59 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Энергетики подарили Центральной районной больнице Лучегорска медицинское оборудование

31 Декабря 2019, 17:02 | Приморье

Ранее действовавшее оборудование для внутриутробной диагностики вышло из строя

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в Группу «РусГидро») провела в пос. Лучегорск Приморского края ежегодную благотворительную акцию «Рожденные энергией»*, в ходе которой краевое бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» получило современное оборудование для мониторинга беременных и плода. Четыре высокоточных диагностических прибора приобретены в рамках благотворительной программы ПАО «РусГидро».

«Энергетики понимают, как важно здоровое поколение для будущего страны, а здоровье начинается еще в утробе матери. С помощью этих приборов можно вовремя определить патологию у плода, а значит, своевременно принять меры, чтобы малыш родился здоровым», – отметил на вручении нового оборудования Лучегорской ЦРБ директор филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК» Андрей ЛЕОНОВ.

Больница получила фетальный монитор и фетальный доплер, данные с которых можно распечатывать, а также два малогабаритных анализатора сердечно-сосудистой деятельности матери и плода.

«Ранее действовавшее оборудование для внутриутробной диагностики вышло из строя. Такие аппараты стоят дорого, а должны быть у каждого доктора. Поэтому для нашего учреждения – это очень хорошая помощь. Спасибо», – выразила благодарность главный врач КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» Нина КОРОБКО.

*Проект «Рожденные энергией» является одним из примеров широкой программы благотворительной деятельности, которую проводит «РусГидро» в регионах своего присутствия. Цель проекта – оснащение родильных домов, перинатальных учреждений и акушерских отделений больниц в городах, где расположены объекты компании, современным медицинским оборудованием. Стремясь быть социально-ответственной компанией, «РусГидро» реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы «РусГидро», в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Фото ДГК

 

Автор:
Теги: медицина  ДГК  лучегорск  благотворительность  энергетика 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]