Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Восточный Порт" работает без снижения показателей графика грузооборота
Рабочий процесс налажен в условиях карантина
АО «Восточный Порт», одно из ключевых предприятий транспортной инфраструктуры России, обеспечивает непрерывность работы по обработке угольной продукции на морской транспорт без снижения показателей графика грузооборота.
«Сегодня, когда важнейшим приоритетом является обеспечение безопасности здоровья каждого сотрудника, предприятие провело реорганизацию работы трудовых и производственных ресурсов. Это позволило обеспечить безопасную работу сотрудников, которые сохраняют непрерывность производственного процесса, с одной стороны. С другой стороны, АО «Восточный Порт» выполняет все обязательства перед партнерами в угледобывающей отрасли и ОАО «РЖД», гарантируя четкость выполнения высоких показателей работы в сложных экономических условиях», - отмечает компания.
Стивидор реализовал необходимые мероприятия в соответствии с указом президента РФ и другими мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Для сотрудников, задействованных на производстве, изменены условия работы с учетом повышенной безопасности.
Для остальных структурных подразделений, не задействованных напрямую в производственных процессах, введена нерабочая неделя с сохранением за сотрудниками заработной платы. Сотрудники администрации порта переведены на дистанционный режим работы.
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции проводятся в АО «Восточный Порт» с конца января 2020 года. На протяжении двух месяцев все работники компании в обязательном порядке используют противовирусные маски и дезинфицирующие вещества: их можно получить, либо заменить на проходных пунктах предприятия. На всех перегрузочных комплексах работают медицинские пункты, проводящие медицинский осмотр сотрудников, заступающих на смену. Здесь же смонтированы бесконтактные тепловизоры, с помощью которых осуществляется круглосуточная проверка. Во всех офисных помещениях производится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, а в столовых работают приборы для обеззараживания воздуха.
Помимо указанных мер, с 23 марта 2020 года АО «Восточный Порт» и Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» отменили все массовые мероприятия (в том числе, в микрорайоне Врангель) для минимизации риска заражения местных жителей коронавирусной инфекцией. В настоящее время компания и Фонд «Восточный Порт» проводят информирование сотрудников и населения Врангеля о необходимых действиях, связанных с самоизоляцией, личной гигиеной и организацией домашнего досуга на период вынужденного отпуска.
Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Восточный Порт" работает без снижения показателей графика грузооборота
- Приморью тоже придется перейти на режим самоизоляции
- В нерабочую неделю офисы ДЭК будут закрыты для посетителей
- Приморские "моржи" разделили первое место в сезоне с командой Петрозаводска
- Буксир "Александр Козицын" выполнил более тысячи швартовок за год безупречной работы
- Энергетики рекомендуют своим клиентам воздержаться от посещений офисов компании
- Приморские моржи отправятся на финальный этап Кубка мира в Карелию
- Комфортный для обслуживания ипотеки семейный доход в Приморье составляет 80 тысяч рублей
- Дожили: рабочие руки для Приморья ищет сам Путин
- Cтроителю Океанариума во Владивостоке дали 12 лет колонии
Новости раздела
- "Восточный Порт" работает без снижения показателей графика грузооборота
- Приморью тоже придется перейти на режим самоизоляции
- В нерабочую неделю офисы ДЭК будут закрыты для посетителей
- Приморские "моржи" разделили первое место в сезоне с командой Петрозаводска
- Буксир "Александр Козицын" выполнил более тысячи швартовок за год безупречной работы
- Энергетики рекомендуют своим клиентам воздержаться от посещений офисов компании
- Приморские моржи отправятся на финальный этап Кубка мира в Карелию
- Комфортный для обслуживания ипотеки семейный доход в Приморье составляет 80 тысяч рублей
- Дожили: рабочие руки для Приморья ищет сам Путин
- Cтроителю Океанариума во Владивостоке дали 12 лет колонии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели в Приморье начали массово увольнять персонал
- На Дальний Восток вернут пассажирские суда
- "Аэрофлот" снова "вытер ноги" о дальневосточников
- Цены уходят в космос
- В Хабаровском крае под наблюдением врачей на карантине находится примерно 780 человек
- Тигрица Спарта встретилась со своим спасителем в зоопарке Nordens Ark
- Разработан законопроект об эксперименте в лесной отрасли Дальнего Востока
- Александр Андрюхин, глава городского округа Большой Камень: Профсоюзы – это сила, которая помогает выявить истину
- Хабаровский мининвест определился с мерами поддержки регионального бизнеса из-за пандемии коронавируса
- В Приморье будет создан первый трансграничный распределительный центр