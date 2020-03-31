Приморью тоже придется перейти на режим самоизоляции

На данный момент вслед за Москвой аналогичные меры объявили 24 региона

Премьер-министр Михаил МИШУСТИН призвал все регионы проработать введение режима самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. На данный момент вслед за Москвой аналогичные меры объявили 24 региона России.

Жителям разрешается выходить из дома только за продуктами, лекарствами, для выгула домашних животных или чтобы выкинуть мусор. Также разрешается выйти из дома для поездки на работу (если вы обязаны ходить на нее).

На данный момент режим самоизоляции ввели:

Москва,

Московская область,

Санкт-Петербург,

Адыгея,

Архангельская область,

Белгородская область,

Вологодская область,

Волгоградская область,

Иркутская область,

Калининградская область,

Курская область,

Ленинградская область,

Липецкая область,

Марий Эл,

Мурманская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Республика Коми,

Рязанская область,

Татарстан,

Саратовская область,

Свердловская область,

Ульяновская область,

Чечня,

Чувашия,

Якутия