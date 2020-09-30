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НЗМУ организовал урок археологии на свежем воздухе
Необычный урок для находкинских школьников прошел на площадке будущего завода минеральных удобрений
Оригинальный урок археологии прошел у учеников 7 «А» класса находкинской школы №7 «Эдельвейс». Благодаря НЗМУ школьники побывали в настоящем археологическом лагере, узнали, как жили древние люди много тысяч лет назад, и стали свидетелями того, как совершаются археологические находки.
Такой необычный урок стал возможен благодаря компании АО «НЗМУ». Именно она организовала выезд ребят на свою территорию.
Напомним, в заливе Находка на территории ТОР «Нефтехимический» в районе Козьмино расположен земельный участок, на котором ведутся работы по приведению площадок будущего завода минеральных удобрений к проектным отметкам. На площадке, где планируется создать суперсовременное производство - Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ), - пока еще ведутся только подготовительные работы. И начало этих работ согласовано надлежащим образом. Сейчас, как положено по закону, здесь работают археологи.
В настоящем археологическом лагере семиклассники побывали впервые. Слушать о жизни древних людей на том самом месте, где много тысяч лет назад располагались их жилища, оказалось гораздо интереснее, чем сидя за партой.
Археологи стараются успеть завершить начатые раскопки до холодов, поэтому работа не прекращалась даже во время визита гостей. И археологические находки совершались прямо на глазах у удивленных семиклассников. Так, археологи ДВО РАН нашли древнюю мотыгу времен каменного века. Ученые объяснили ребятам, чем отличается древнее орудие труда от обычных камней. Показали школьникам и найденные осколки древней посуды. Даже разрешили забрать себе по черепку на память. Рассказали, как на глаз отличить пятитысячелетнюю керамику от тысячелетней, какое зерно выращивали древние люди и из чего делали свои инструменты.
Впечатлений от такого погружения в историю родного края у семиклассников осталось очень много. Ученица 7"А" класса Соня СУРКИНА рассказала, как археологи нашли осколки и слепили из них целый сосуд.
«Очень интересно узнать, как люди раньше выживали. Сейчас все просто, а раньше все было сложнее», - считает девочка.
Как рассказал Дима ФЕДИНЧИК, ученик 7"А" класса МБОУ СОШ №7 «Эдельвейс», интереснее тем, что все визуально, все можно потрогать, ощутить, увидеть.
«Все рассказывают, все понятно объясняют. Мне было интересно узнать историю, происхождение и вид деятельности первых людей в Приморском крае», - поделился впечатлениями Дима.
Классный руководитель ребят Ирина ЕФИМОВА уверена, что, безусловно, хорошо, что у детей появляется возможность не просто выйти на улице погулять, а провести это время с пользой.
«Они приобщаются к истории края, изучают уже наглядно, не на уроке просто прослушали информацию, а могут потрогать», - отметила учитель.
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