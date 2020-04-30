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Приморцев оставили во Вьетнаме

30 Апреля 2020, 10:41 | Приморье

Рейс из Камрани во Владивосток не прошел согласование

Планировавшийся на 1 мая вывозной рейс авиакомпании S7 из Камрани (Вьетнам) во Владивосток не состоится. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный консул России в южном вьетнамском городе Хошимине Алексей Попов.

«Дата и маршрут полета не были окончательно утверждены оперативным штабом. Этот рейс значился только в полетных планах Росавиации», - отметил генеральный консул России в городе Хошимине Алексей ПОПОВ.

Новая дата возможного рейса из Вьетнама пока не известна.

Ранее авиакомпания S7 осуществила два рейса для вывоза из Вьетнама россиян, которые не имели возможности вернуться на родину после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса. 20 и 27 апреля самолетами авиакомпании по маршруту Камрань - Новосибирск на родину вернулись в общей сложности свыше 330 россиян.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: оперштаб  s7  рейс  Вьетнам  коронавирус  авиакомпания  туризм 



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