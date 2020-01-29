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FESCO запускает конкурс социальных проектов "Море возможностей"
Организации смогут претендовать на грант в размере до 250 тыс. рублей, волонтеры – до 50 тыс. рублей
Транспортная группа FESCO (базовая компания – ПАО «Дальневосточное морское пароходство») запускает в Приморском крае конкурс социальных проектов «Море возможностей», один из элементов программы поддержки и развития местного сообщества в рамках обновленной стратегии корпоративной социальной ответственности группы.
Цель конкурса – создание партнерства между бизнесом, органами власти и общественностью для решения наиболее острых социальных проблем Приморья. К участию в нем приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), государственные и муниципальные учреждения, а также волонтеры из числа работников компаний uруппы. Организации смогут претендовать на грант в размере до 250 тыс. рублей, волонтеры – до 50 тыс. рублей.
Оператором конкурса выступит АНО «Развитие». Его специалисты помогут участникам подготовить конкурсные заявки, проведут обучающие мероприятия и окажут экспертную поддержку при реализации проектов.
С условиями участия можно ознакомиться в положении о конкурсе, которое опубликовано на сайтах FESCO и АНО «Развитие».
«Одна из основных задач, которые стоят перед нами как перед социально ответственным бизнесом – способствовать устойчивому развитию местного сообщества в Приморье. Мы даем жителям дополнительную возможность самостоятельно определить ключевые направления развития, обеспечивая при этом профессиональную поддержку и необходимые ресурсы», – отметил вице-президент FESCO по кадровым вопросам Константин КОЛЕСНИКОВ.
«Конкурс станет прорывом в сфере программ корпоративной социальной ответственности в Приморье, он будет способствовать распространению самых передовых практик и развитию системных форм решения и предупреждения социальных проблем в регионе», – сказала генеральный директор АНО «Развитие» Светлана БАЖЕНОВА.
Досье газеты «Золотой Рог»: Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», оператор фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.
Фото FESCO.
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