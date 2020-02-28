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Приморцам предложили выбрать города, куда они хотели бы слетать
Вопрос цены билетов на данном этапе не обсуждается
От жителей Приморья ждут предложений по маршрутной сетке Дальневосточной авиакомпании (рабочее название - «Дальний Восток»), создаваемой по поручению президента РФ Владимира ПУТИНА.
«Уважаемые жители Приморского края! Приглашаем вас принять участие в выборе маршрутов для предлагаемой к созданию единой авиакомпании. Пожалуйста, укажите, куда бы хотели слетать из Владивостока в пределах Дальневосточного федерального округа», - говорится в опроснике проекта.
Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных перевозок.
Министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ сообщал, что дальневосточный авиаперевозчик может быть создан либо на базе существующей компании, либо на базе нового юрлица. О желании принять участие в проекте заявляли власти Сахалина (авиакомпания «Аврора») и Якутии (авиакомпания «Якутия»).
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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