Приморские тепловые сети приступили к ремонтной кампании в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг.

Всего на ремонт тепловых сетей будет направлено порядка 330 млн рублей

Энергетики СП «Приморские тепловые сети» (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») начали подготовку к следующему отопительному сезону. Старт ремонтной кампании дан 27 января с вывода в плановый ремонт котлоагрегата котельного цеха №2 Приморских тепловых сетей. Остальные 16 котлов из котельных цехов №1 и №2 также пройдут обязательные текущие ремонты в течение года.

В рамках ремонтной кампании этого года энергетики Приморских тепловых сетей проведут перекладку порядка 5 километров магистральных теплотрасс в городах Владивосток, Артем и Партизанск, также будет заменено порядка 15 километров тепловой изоляции. Во Владивостоке 16 плановых перекладок магистральных теплотрасс пройдут на улицах: Пушкинская, Лазо, Фокина, Калинина и др.

Помимо ремонта городских сетей все подразделения предприятия, включающие в себя котельные и ВТЭЦ-1, в обязательном порядке будут включены в ремонтную кампанию: оборудование пройдет плановый ремонт, а персонал – повышение квалификации.

Дымовую трубу котельного цеха №2 участка №2 Приморских тепловых сетей ожидает капитальный ремонт: здесь будут установлены дополнительные стяжные кольца, отремонтирована светофорная площадка и установлены сигнальные огни.

«Все ремонтные работы на теплосетях и станциях направлены на повышения надежности и качества теплоснабжения. В течение года энергетики будут подготавливать тепловые сети и оборудование станций к следующему отопительному сезону», - рассказал директор СП «Приморские тепловые сети» Дмитрий BИШНЯКОВ.

Напоминаем, что в Приморье продолжается отопительный сезон 2019-2020 гг., в Приморских тепловых сетях отмечают, что он проходит в штатном режиме, согласно графика.

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» – основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», ТЭЦ «Восточная», Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС.

«Приморская генерация» обсуживает 108 км тепловых сетей во Владивостоке, 119 км – в Артеме и 50 км – в Партизанске. Осуществляет сбытовую деятельность и ведет работу по 254 000 лицевых счетов физических лиц и с 3 850 юридическими лицами во Владивостоке, Артеме и Партизанске.

АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В компании работают свыше 12 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



