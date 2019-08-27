Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной
«Находкинская база активного морского рыболовства» недосчиталась прибыли
Контролируемое супругой бывшего приморского губернатора ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) в I полугодии 2019 года получило 888 млн рублей чистой прибыли, что на 19,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
При этом компании удалось нарастить выручку на 32,7% - до 7,055 млрд рублей.
На ухудшение финансовых показателей сыграл рост себестоимости более чем в 1,6 раза, до 5,225 млрд рублей.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу добывающего флота компании составляют 8 БАТМ (большой автономный морозильный траулер) проекта 1288 типа «Пулковский меридиан». Владельцем 86,6% уставного капитала ПАО «НБАМР» является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп». По данным ЕГРЮЛ, 75% акций «Дальинвестгрупп» принадлежит супруге Сергея ДАРЬКИНА Ларисе БЕЛОБРОВОЙ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной
- В Находке в жилом доме взорвалась граната, есть жертвы
- Энергетики назвали злостных должников
- Новый вид оленей обнаружен в Приморье
- В Приморье закроют погранпереход в Китай
- Приморские верфи ждут помощи государства
- В Приморье протянут новый газопровод
- Быстрый мобильный интернет появился на популярных пляжах Приморья
- В Приморье будет реконструирована железнодорожная станция Смоляниново
- Корейский холдинг хочет заняться судостроением в Приморье
Новости раздела
- Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной
- В Находке в жилом доме взорвалась граната, есть жертвы
- Энергетики назвали злостных должников
- Новый вид оленей обнаружен в Приморье
- В Приморье закроют погранпереход в Китай
- Приморские верфи ждут помощи государства
- В Приморье протянут новый газопровод
- Быстрый мобильный интернет появился на популярных пляжах Приморья
- В Приморье будет реконструирована железнодорожная станция Смоляниново
- Корейский холдинг хочет заняться судостроением в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Медицину Владивостока слили
- В Приморье пополняется список затопленных дорог
- "Охота на волков"
- Приморье хотят избавить от позора
- Три новейших скоростных поезда доставили на Сахалин
- Во Владивостоке в самом культовом месте станет светло
- Изобретатель из Москвы переехал в Приморье с глобальным бизнес-планом и ноу-хау
- Во Владивостоке через аукцион ищут подрядчика на доброе дело
- У Тосидзо Идо во Владивостоке сбылась мечта пятилетней давности
- Специально к ВЭФ объявлен конкурс, призами в котором стало топливо для автомобилей