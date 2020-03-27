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В нерабочую неделю офисы ДЭК будут закрыты для посетителей

27 Марта 2020, 14:53 | Приморье

Энергокомпания перейдет только на дистанционное обслуживание клиентов

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро») с 30 марта по 4 апреля 2020 года прекратит очный прием клиентов в офисах компании.

«ПАО «ДЭК» просит использовать имеющиеся электронные сервисы и телефоны горячей линии для взаимодействия с компанией. Клиентам единых расчетных центров дополнительно предоставляется возможность обслуживания посредством расположенных рядом с центрами инфоматов», - поясняет энергокомпания. 

Энергетики также обратились к клиентам с просьбой заблаговременно осуществить регистрацию в Личном кабинете на сайте ДЭК, что позволит удаленно взаимодействовать с компанией.

В настоящее время 75% административного персонала ДЭК уже переведено на дистанционную работу.

Досье газеты «Золотой Рог»: ДЭК является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне. На территориях Сахалинской области, Камчатского края, Нерюнгринского района Якутии выполняет агентские функции по расчетам за коммунальные услуги на основании агентских договоров с гарантирующими поставщиками и ресурсоснабжающими организациями. Энергокомпания обслуживает около 2,9 млн физических лиц и свыше 86 тыс. юридических лиц.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: ДЭК  офис  расчеты  электроэнергия  работа  "РусГидро" 



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