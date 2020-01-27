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Во Владивостоке определился победитель краевого фестиваля "Народная рыбалка"
Он поймал больше килограмма корюшки и наваги, за что получил главный приз - лодку с мотором
Самым массовым мероприятием прошедших выходных в Приморском крае стал фестиваль по подлёдному лову "Народная рыбалка" (6+). В нем участвовали около 500 рыбаков-любителей и 2 тысячи зрителей. Кроме состязательной части была еще культурная программа, горячая уха, конкурсы для детей и взрослых, поэтому организаторы позиционировали фестиваль как семейное мероприятие.
Праздник состоялся благодаря совместным усилиям правительства Приморья, Федерации рыболовного спорта и генеральному партнеру соревнований – морскому терминалу «Порт «Вера». Гендиректор порта Евгений ДИЕВ выразил надежду, что рыбакам понравились призы, и на следующем фестивале участников будет в два раза больше.
«Очень приятно, что мероприятие получилось таким позитивным, как мы и хотели. Большое спасибо правительству края и Федерации рыболовного спорта, что позвали нас, и всем в итоге понравилось. Погода благоприятствовала, светило солнце, собралось много людей. В следующем году обязательно также поддержим мероприятие», - пообещал Евгений Диев.
Всего было 17 номинаций и главный приз – лодка с мотором. Она досталась в итоге жителю Владивостока Виктору КИРИЧЕНКО. Он поймал почти 1, 2 килограмма наваги и корюшки. А в номинации «Самая крупная рыба» победителем стал Александр Дмитриев: весы показали 400 граммов.
В номинации «Рыболовная семья» победили Роман и Татьяна ГОНЧАРЕНКО с двумя сыновьями - Бокатием и Дмитрием. В номинации «Самый взрослый участник» приз получил 79-летний Юрий ЛАНДЫХ, а самой юной оказалась шестилетняя Вера МИШУНИНА. В номинации «Рыбачка Приморья» организаторы и судьи отметили Татьяну ЩЕТИНИНУ.
«Самое удивительное – мы ждали, что будет мало рыбы. Но результаты впечатлили. Практически 70% рыбаков поймали рыбу», - делится эмоциями председатель Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр ЕРМОЛАЕВ
Подводя итоги соревнований, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан КУЗНЕЦОВ сказал: «Я уверен, что сегодняшнее мероприятие станет одним из самых значимых в крае. Нам важно, чтобы у жителей Приморья была возможность посоревноваться в популярном рыболовном спорте и просто прийти отдохнуть у моря. Это только начало, мы продолжим работу в этом направлении».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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