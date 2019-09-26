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Дарькин будет рыбачить в Мурманске
Экс-губернатору в последнее время некомфортно в родном крае
Контролируемое семьей экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) создало 100%-ную дочернюю компанию ООО «Аква-Инвест-Мурманск». Проект полностью вписывается в новую стратегию Сергея Михайловича, бизнесу которого уже давно тесно на родине.
Уставный капитал новой компании составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – морское рыболовство. Гендиректором назначена Кристина КУДРЯШОВА, также возглавляющая ООО «Аква-Инвест» (Находка).
Отметим, что в декабре 2018 года НБАМР учредила в Калининграде сразу три рыбопромысловые компании – «Корвет» (гендиректор Виктор ШМИДТ), «Фрегат» (гендиректор Сергей ЮРТАЕВ) и «Галеон» (гендиректор Александр ОХТЯРОВ).
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу добывающего флота компании составляют 8 БАТМ (большой автономный морозильный траулер) проекта 1288 типа «Пулковский меридиан». Владельцем 86,6% уставного капитала ПАО «НБАМР» является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп». По данным ЕГРЮЛ, 75% акций «Дальинвестгрупп» принадлежит супруге Сергея Дарькина Ларисе БЕЛОБРОВОЙ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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