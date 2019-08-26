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В Находке в жилом доме взорвалась граната, есть жертвы
26 Августа 2019, 18:53 | Приморье
Силовики пока молчат. По каким причинам произошел взрыв следователям еще предстоит выяснить
В одной из квартир жилого дома в Находке в понедельник произошел взрыв - по предварительным данным, взорвалась граната. Двое погибших, двое ранены, оба (мужчина и женщина) в тяжелом состоянии,.
Рвануло ориентировочно в 17.30 в квартире на первом этаже четырехэтажного дома на улице Заводская, 16.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
По каким причинам произошел взрыв следователям еще предстоит выяснить.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото newstula.ru
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