В Приморье протянут новый газопровод

Новая ГРС будет построена в 9 км от города Дальнереченск

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию изысканий для строительства газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС), необходимых для газоснабжения потребителей Дальнереченского района. В городе Дальнереченске на севере Приморского края живет более 25 тыс. человек, находятся промышленные предприятия.

Новая ГРС будет построена в 9 км от города. До нее будет проложен газопровод-отвод протяженностью 2,297 км от магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток.

Проект выполняется в рамках региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2018-2022 годы». Застройщиком выступает ООО «Газпром межрегионгаз».

Газификация Дальнереченска наряду с другими городами была запланирована на 2015 год. Однако программа была сорвана, город не был газифицирован: местные власти требовали сменить подрядчика. «Газпром», в свою очередь, указывал на нерасторопность местных чиновников.

Согласно постановлению губернатора Приморья от 9 апреля 2019 года, газификация Дальнереченска предполагает строительство газопровода-отвода и ГРС в 2020 году.

Газета «Золотой Рог», Владивосток