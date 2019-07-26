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Быстрый мобильный интернет появился на популярных пляжах Приморья
Связью «четвертого поколения» теперь могут пользоваться отдыхающие в бухтах Спокойная, Витязь, Окуневая, Шепалово и Бойсмана
ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объвил об улучшении качества связи в популярных местах отдыха Приморского края. Мобильный интернет «долетел» до живописных бухт и отдаленных пляжей побережья Японского моря.
Связью «четвертого поколения» теперь могут пользоваться отдыхающие в бухтах Спокойная, Витязь, Окуневая, Шепалово и Бойсмана. Кроме того, мобильный интернет МТС стал доступен в поселках Валентин и Безверхово, на острове Путятин и полуострове Песчаный. МТС стала первой компанией в регионе, которая сделала доступным мобильный интернет даже на отдаленных пляжах. Так, чтобы обеспечить связью, например, бухту Окуневая, построили первую в Приморье базовую станцию на солнечных батареях — в том районе нет электросетей.
«С июля и до середины сентября в Приморье длится пляжный сезон. На пляжи устремляются тысячи отдыхающих, и у каждого с собой смартфон. Чтобы местные жители могли решать свои насущные дела, а отпускники – делиться впечатлениями об отдыхе онлайн и быть всегда на связи, МТС в Приморье ввела в эксплуатацию новые базовые станции в популярных рекреационных зонах. Ранее связью «четвертого поколения» МТС были покрыты популярные пляжи вблизи Владивостока и Находки — Шамора, остров Русский, Ливадия, Рица. Таким образом, летний отдых в Приморье стал более комфортным и безопасным», — сообщила директор ПАО «МТС» в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.
Возможности мобильного интернета позволяют делиться впечатлениями с отдыха онлайн, смотреть сериалы, выкладывать истории в социальные сети, обмениваться фотографиями и видеороликами без опасений, что мощности не хватит. Максимальная скорость интернета — 100 Мбит/с, что сопоставимо и даже превосходит скорость домашнего интернета.
Кроме того, абонентам МТС в Приморском крае, в том числе в местах отдыха, доступна технология звонков через сети «четвертого поколения» — VoLTE. Это позволяет одновременно разговаривать и пользоваться интернетом, например, листать в ленту в соцсетях или читать новости. А чистота голоса при данном соединении такая же, как если бы собеседник находился в соседней комнате. Чтобы воспользоваться технологией, необходимо подключить бесплатную услугу «интернет-звонки», а также проверить настройки смартфона. Полный список гаджетов, где работает VoLTE, ищите на сайте connect.mts.ru. Добавить услугу можно с помощью USSD-команды *111*6# или в приложении Мой МТС.
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