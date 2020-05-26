"Восточный Порт" строит самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке

Установка пылеветрозащитных сооружений по периметру производственных площадок составляет основу системы экологической безопасности стивидорной компании

АО «Восточный Порт» – крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля – приступило к очередному этапу проекта по строительству ветропылезащитных экранов вокруг производственных комплексов предприятия. В 2020 году компания возведет ветропылезащиту на территории специализированного угольного комплекса общей протяженностью 1672 м. Объем инвестиций по выполнению работ составит 850 млн рублей.

В марте 2020 года специалисты порта завершили установку сооружений длиной 381 м на восточной стороне и приступили к работам в южной части специализированного комплекса. В настоящее время выполнено 40% работ по заливке фундамента.

Установка пылеветрозащитных сооружений по периметру производственных площадок АО «Восточный Порт» составляет основу системы экологической безопасности стивидорной компании. Проект стартовал в 2017 году, на сегодняшний день протяжённость защитных экранов превышает 2,5 км при максимальной высоте 23 м и общей площади покрытия около 74 тыс. м².

Для устройства фундаментов, способных выдержать колоссальную ветровую нагрузку и надежно удержать 20-метровые экраны, через каждые 6 м производится монтаж буроинъекционных свай на глубины от 12 до 18 м. Такая технология применяется специалистами для максимальной устойчивости сооружения. Защитные экраны монтируются из перфорированных панелей, изготовленных из низколегированной оцинкованной стали с антикоррозионным полимерным покрытием. Множество мелких отверстий в металле и между панелями перераспределяют ветер в различных направлениях. Таким образом, происходит замедление потоков воздуха, которые сталкиваются и теряют свою силу, не позволяя мелкой фракции угля выйти за пределы погрузочного комплекса. В создании объектов специалисты опираются на лучшие проекты мировой практики, применяя математическое моделирование с учетом розы ветров бухты Врангеля.





«Общая стоимость реализации проекта по строительству ветропылезащитных сооружений АО «Восточный Порт» составляет около двух миллиардов рублей. Это самый масштабный проект на Дальнем Востоке в настоящее время, – подчеркнул главный инженер АО «Восточный Порт» Евгений Арехта. – Завершение установки экранов по периметру специализированного угольного терминала в текущем году станет одним из важных элементов целого комплекса мер, направленных на предотвращение попадания в окружающую среду частиц угля на всех стадиях обработки, хранения и отгрузки».

С 2017 года АО «Восточный Порт» реализует собственную комплексную экологическую программу. Общая сумма инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет 5,8 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в 2020 году превысят 1,7 млрд рублей. В рамках реализации программы предприятием запланировано создание системы пылеподавления, функционирующей круглогодично.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото АО «Восточный Порт»