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В Приморье серьезно повысят зарплату работникам Дальневосточного морского пароходства

25 Июня 2019, 18:51 | Приморье

После того, как портовики потребовали возвращения компании из московской юрисдикции в родной город

Филиал ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, входит в Транспортную группу FESCO) во Владивостоке и профсоюзы заключили новый коллективный договор, который будет действовать с 1 июля 2019 года до 30 июня 2022 года.

В сообщении FESCO говорится, что в результате переговоров стороны договорились повысить заработную плату плавсостава филиала, в частности рядовому составу – в среднем на 30%, командному – на 5-10%, при этом будет сохранена ежегодная индексация окладов в связи с ростом потребительских цен. Также в рамках нового договора будет расширен пакет социальной помощи работникам.

Ранее сообщалось, что FESCO в ближайшей перспективе не собирается продавать свой самый привлекательный на сегодня актив, генерирующий миллиарды рублей чистой прибыли ежегодно. Речь идет о ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), докеры которого требуют возвращения ДВМП из московской юрисдикции в родной город.

Досье газеты «Золотой Рог»: Группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «ВМТП», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 40 тыс. контейнеров. Флот группы включает 21 транспортное судно. Находящийся под стражей владелец группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко | Ольга Добролюбова
Теги: порт  ДВМП  профсоюзы  вмтп  fesco  зарплата 



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