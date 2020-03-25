Приморские "моржи" разделили первое место в сезоне с командой Петрозаводска

Генеральным партнером команды выступил терминал «Порт «Вера»

25 марта в столице Республики Карелия, в акватории Онежского озера, должен был стартовать финальный этап Кубка мира по зимнему плаванию и открытый чемпионат России (16+). Из-за распространения коронавируса эти престижные соревнования пришлось отменить и уже сейчас подвести итоги всего сезона 2019-2020. Сильнейшими признаны команды Приморского края и Петрозаводска, у команды «Косатка ДВ - Порт Вера» - 48 золотых медалей (из 131-ой).

На финальные соревнования команда Приморья собиралась ехать расширенным составом – 30 человек. Это стало возможным благодаря спонсорской помощи морского терминала «Порт «Вера». Серьезную конкуренцию хотели составить в первую очередь основному сопернику - команде «Виктория» из Петрозаводска.

- На сегодняшний день существует две сильных команды в России. «Виктории» уже более 25 лет, а наша «Косатка ДВ» - с 2017 года. Два года формировалась команда, с открытия центра, и начали выезжать на международные соревнования. С этого года название - «Косатка ДВ – Порт Вера». Я уверен, что в Петрозаводске мы могли бы занять первое место, потому собрали представителей всех возрастных категорий, достойных спортсменов. На чемпионате мира в Словении мы по очкам были на втором месте после «Виктории», а сейчас усилили команду, - рассказал корр. редакции исполнительный директор Федерации зимнего плавания России, глава Олимпийского совета Приморского края Олег ДОКУЧАЕВ.

Учитывая, что Кубок мира – это многоэтапные соревнования, ежегодно проводится от пяти до девяти этапов. Зачет организаторы выставляют по результатам трех лучших этапов.

- Мы выбрали второй этап в Тюмени, который был 2 - 8 декабря, чемпионат мира в Словении в феврале и четвертый этап Кубка мира. И вот-вот должны были выступать на последнем этапе. Там команда достигла бы гораздо большего. Некоторые спортсмены были в шаге от пьедестала. Но все равно по итогам сезона наши приморцы показали достойные результаты, завоевали много медалей. Например, Дмитрий Рубцов стал абсолютным обладателем Кубка мира во всех возрастных категориях – он выступает в возрастной категории 50-54 года, - продолжил Олег Докучаев.

В группе 65-69 лет золото завоевал Александр Комаров, а серебро взял еще один спортсмен из Приморья - Игорь Галактионов. Также руководство федерации, тренеры и спонсор гордятся следующими результатами:

В группе 75-79 лет первое место – Василий Симонов;

(16-19 лет) третье место – Валерия Чижова;

(40-44 года) второе место – Оксана Белецкая и третье – Евгений Зозуля;

Всего в результате выступлений по итогам сезона 2019 - 2020 года команда «Косатка ДВ - Порт Вера» завоевала 131 медаль различного достоинства, среди них 48 – золотые.

По словам приморских пловцов, они, конечно, немного расстроились, что сезон завершился раньше. Но сам результат – то, что поделили первое и второе место в командном зачете с таким сильным соперником как «Виктория» - вдохновляет команду на новые победы.

Генеральный директор компании «Порт «Вера» Евгений ДИЕВ гордится выносливостью спортсменов, которые не боятся ледяной воды, и считает оправданными такие инвестиции.

- Во-первых, это люди, которые в любом возрасте укрепляют свое здоровье, и детей своих приучают. А для жизни на Дальнем Востоке, как вы знаете, крепкое здоровье и иммунитет очень важны. В команде есть даже паралимпиец Андрей Токарев, который дважды переплывал Амур и завоевал золотые медали на дистанциях 25 и 50 метров вольным стилем. Во-вторых, наши моржи демонстрируют замечательный командный дух и завоевывают медали, для себя и Приморья, - подчеркнул Евгений Диев.

В следующем сезоне по традиции будет не меньше пяти этапов Кубка мира и, возможно, один из них пройдет во Владивостоке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото - «Косатка ДВ - Порт Вера»