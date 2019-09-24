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На одном из крупнейших предприятий Приморского края сократят более 200 человек

24 Сентября 2019, 17:20 | Приморье

Авиазавод теряет рабочие места несмотря на новый проект

Более 200 работников ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (ААК «Прогресс», входит в холдинг «Вертолеты России») будут сокращены до конца 2019 года в рамках проводимой на авиазаводе оптимизации расходов.

«Соответствующие уведомления авиастроители уже получили. Причина - оптимизация расходов. И если на 1 января 2018 года в компании трудились 7 100 человек, то по данным на январь 2019 года - уже 5 945 человек. К 1 января 2020 года их численность уменьшится до 4 960 работников, а к 1 июня 2020 года - до 4 792 человек», - сообщила Федерация профсоюзов Приморского края.

Интересно, что сокращения работников продолжаются на фоне нового инвестопроекта «Прогресса». Как сообщала ранее газета «Золотой Рог», в рамках Международного аэрокосмического салона «МАКС-2019» Новикомбанк подписал соглашение о финансировании российских вертолетостроительных предприятий - ПАО «ААК «Прогресс» и ПАО «Роствертол». Средства, которые в рамках инвестпроекта получит приморский авиазавод, прежде всего, будут направлены на создание условий для производства гражданского вертолета Ка-62. Общая сумма инвестиций составит 10 млрд рублей.

Досье газеты «Золотой Рог»: Основным видом деятельности авиазавода «Прогресс» является производство вертолетов. В настоящее время предприятие выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и ведет подготовку к производству его корабельной версии - Ка-52К «Катран». Также предприятие налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: сокращение  профсоюзы  авиазавод  зарплата  кадры  вертолет  Арсеньев 



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