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На одном из крупнейших предприятий Приморского края сократят более 200 человек
Авиазавод теряет рабочие места несмотря на новый проект
Более 200 работников ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (ААК «Прогресс», входит в холдинг «Вертолеты России») будут сокращены до конца 2019 года в рамках проводимой на авиазаводе оптимизации расходов.
«Соответствующие уведомления авиастроители уже получили. Причина - оптимизация расходов. И если на 1 января 2018 года в компании трудились 7 100 человек, то по данным на январь 2019 года - уже 5 945 человек. К 1 января 2020 года их численность уменьшится до 4 960 работников, а к 1 июня 2020 года - до 4 792 человек», - сообщила Федерация профсоюзов Приморского края.
Интересно, что сокращения работников продолжаются на фоне нового инвестопроекта «Прогресса». Как сообщала ранее газета «Золотой Рог», в рамках Международного аэрокосмического салона «МАКС-2019» Новикомбанк подписал соглашение о финансировании российских вертолетостроительных предприятий - ПАО «ААК «Прогресс» и ПАО «Роствертол». Средства, которые в рамках инвестпроекта получит приморский авиазавод, прежде всего, будут направлены на создание условий для производства гражданского вертолета Ка-62. Общая сумма инвестиций составит 10 млрд рублей.
Досье газеты «Золотой Рог»: Основным видом деятельности авиазавода «Прогресс» является производство вертолетов. В настоящее время предприятие выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и ведет подготовку к производству его корабельной версии - Ка-52К «Катран». Также предприятие налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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