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На Дальнем Востоке очередной крупный пожар

24 Сентября 2019, 09:03 | Приморье

Вслед за торговым центром «Максим» пожар произошел на одной из крупнейших плавбаз

В нескольких милях от острова Шикотан (Южные Курилы) на плавбазе «Петр Житников» произошло возгорание в одном из цехов. Возгорание было оперативно локализовано, никто не пострадал. Рядом находятся шесть судов, которые участвуют в эвакуации персонала плавбазы.

«Пострадавших нет, экипаж сработал слаженно и организованно, пожар потушен. Угрозы жизни и здоровью людей нет», - сообщили в компании «Дальморепродукт», которой принадлежит судно. На плавбазе находилось 419 человек. По данным МЧС, по состоянию на 9.30 (по Владивостоку) эвакуировано 283 человека.

По оперативным данным, произошло возгорание тары в отсеке промвооружения, в результате чего сгорел кабель, ведущий в радиорубку.

Как рассказали в компании «Доброфлот», их две плавбазы уже приняли на борт 220 членов экипажа плавбазы «Петр Житников». Из них 170 человек взял «Всеволод Сибирцев» и 42 «Залив Востока». Всё эвакуированные обеспечены довольствием, медцентр расположенный на «Сибирцеве», готов оказать всю необходимую помощь.

При этом в компании отметили, что операция по эвакуации, несмотря на плохую погоду и сильное волнение моря, прошла скоординировано и без происшествий.

В компании Дальморепродукт заявили, что загорелась тара, была сыграна пожарная тревога и силами экипажа огонь потушен. Однако решение об эвакуации все же принято, на борту останется аварийная партия.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: плавбаза  пожар  Дальморепродукт 






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