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"Порт "Вера" объяснил причины инцидента

23 Декабря 2019, 20:47 | Приморье

Возможность негативного воздействия на населенные пункты в порту исключена

В последние дни ряд СМИ распространил фото «Порт «Вера» в Приморском крае с комментарием, что он сильно «пылит» . В социальных сетях распространяются фотографии, на которых угольная пыль якобы покрывает море и прилегающие территории.

- Это был единичный случай, следствие ЧП: одна из партий угля сильно замерзла в пути (около 3 месяцев ехала по ж/д), ее пришлось дробить на месте, что и вызвало пыление. Произошедшее – форс-мажор, такого не было раньше и не повторится впредь. Мы не будем принимать сорта углей, требующие такой обработки, - пояснил  гендиректор «Порт «Вера» Евгений ДИЕВ. - Из-за направления ветра основное пыление пришлось на территорию терминала, но осталось в пределах санитарно-защитной зоны – 500 м от границ участка терминала. До ближайшей жилой зоны более 3 км, что исключает возможность негативного воздействия на населенные пункты.

Напомним, что в «Порту «Вера», согласно проектной документации, предусмотрен высокий уровень современной экологической защиты. Это и различные барьеры для снижения пыления, и ветрозащитные барьеры, и летние системы орошения, и зимние - снегогенераторы.

В декабре этого года компания запустила регулярные экологические исследования акватории и прилегающей территории. Они будут проводиться в дополнение к обычной определенной законодательством программе мониторинга для промышленных предприятий. Как ранее пояснял Евгений Диев, такие исследования позволят еще лучше контролировать эффективность защитных мер, исключить воздействие на окружающую среду, оперативно принимать необходимые меры.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: порт  акватория  уголь  экология 



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