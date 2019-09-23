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В Приморье ждут корабелов из Татарстана
Cудостроительная компания «Ак Барс» желает строить суда в кооперации с местными верфями
АО «Cудостроительная компания «Ак Барс» (входит в холдинг «Ак Барс») планирует реализовывать совместные проекты с верфями Дальнего Востока, в том числе из Приморья, в сфере судостроения, судоремонта и проектирования судов. Соответствующее соглашение о сотрудничестве компания из Татарстана подписала с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) на полях международной выставки «Нева-2019» в Санкт-Петербурге.
Отметим, что в июле этого года делегация представителей АПИ во главе с гендиректором Леонидом ПЕТУХОВЫМ посетила Татарстан для ознакомления с деятельностью АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького», являющимся учредителем АО «Cудостроительная компания «Ак Барс».
Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Холдинговая компания «Ак Барс» (Казань) - управляющая компания группы промышленных, строительных, сельскохозяйственных, пищевых и торговых предприятий Татарстана. В состав холдинга входит около 80 предприятий, в их числе судостроительное АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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