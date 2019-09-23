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Проекты пресс-службы ДГК победили на региональном этапе всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2019"
Теперь они будут бороться за победу
Четыре проекта пресс-службы АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) победили на региональном уровне и прошли в федеральный этап V Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2019».
Среди лучших на региональном этапе стали следующие проекты: в номинации «Популяризация профессий ТЭК» победил «ДГК в Инстаграм», в номинации «Лучшее корпоративное СМИ» победу одержала газета «Энергетик ДГК». В номинации «Социальная и экологическая инициатива» в финал вышли «Наставничество. Программа профориентации детей из детских домов в Хабаровской генерации. Год пятый (2018/2019)» и проект филиала «Нерюнгринская ГРЭС» - «День Нептуна».
Всероссийский «МедиаТЭК-2019» проводится в пятый раз, основная цель конкурса – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.
Итоги финального этапа конкурса «МедиаТЭК-2019» будут подведены в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» 2-5 октября в Москве.
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