www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.85 р. 100 JPY: 59.14 р.
EUR: 70.6 р. 10 CNY: 90.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Энергетика
Распечатать

Проекты пресс-службы ДГК победили на региональном этапе всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2019"

23 Сентября 2019, 15:00 | Приморье

Теперь они будут бороться за победу

Четыре проекта пресс-службы АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) победили на региональном уровне и прошли в федеральный этап V Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2019».

Среди лучших на региональном этапе стали следующие проекты: в номинации «Популяризация профессий ТЭК» победил «ДГК в Инстаграм», в номинации «Лучшее корпоративное СМИ» победу одержала газета «Энергетик ДГК». В номинации «Социальная и экологическая инициатива» в финал вышли «Наставничество. Программа профориентации детей из детских домов в Хабаровской генерации. Год пятый (2018/2019)» и проект филиала «Нерюнгринская ГРЭС» - «День Нептуна».

Всероссийский «МедиаТЭК-2019» проводится в пятый раз, основная цель конкурса – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.

Итоги финального этапа конкурса «МедиаТЭК-2019» будут подведены в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» 2-5 октября в Москве.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: профориентация  МедиаТЭК  ДГК  ГРЭС  конкурс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]