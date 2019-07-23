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В Приморье будет реконструирована железнодорожная станция Смоляниново
В текущем году РЖД направят на развитие железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке 76,7 млрд рублей
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2019 году направит на развитие железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке 76,7 млрд рублей, в том числе 23,1 млрд рублей - на проект развития инфраструктуры Восточного полигона.
Как говорится в сообщении Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД), в 2019 году в эксплуатацию после реконструкции планируется ввести 4 железнодорожные станции (Смоляниново, Сельгон, Волочаевка-2, Икура) и 3 разъезда (Красноармейский, разъезд N21, Хевчен), а также 4 новых разъезда (Гвоздевский, Сосновый, Моховой, Тангомен) и двухпутную вставку на перегоне Кото-Джигдаси,
Кроме того, пройдут реконструкцию пункт технического обслуживания локомотивов на станции Уссурийск и ремонтное локомотивное депо «Дальневосточное».
По данным ДВЖД, что с 2003 по 2018 годы капитальные вложения в инфраструктуру Дальневосточной магистрали составили более 400,7 млрд рублей, на развитие инфраструктурного комплекса с 2019 по 2020 годы планируется выделить 197,1 млрд рублей.
Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Якутии.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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