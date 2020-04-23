В Большом Камне построят самый мощный в мире атомный ледокол

Ввод «Лидера» в эксплуатацию запланирован на 2027-й год

«Росатомфлот» и судостроительный комплекс «Звезда» подписали контракт на строительство на верфи в Бльшом Камне атомного ледокола «Лидер». Ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

Сегодня в Мурманске и Владивостоке состоялось дистанционное подписание контракта на строительство атомного ледокола проекта 10510 между ФГУП «Атомфлот» и ООО «Судостроительный комплекс «Звезда».

Предполагается, что работа ледокола позволит гарантировать безопасные и регулярные проводки в восточном районе Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в акватории Северного морского пути.

В середине января правительство РФ утвердило постановление о строительстве головного атомного ледокола проекта «Лидер». Документом предусматривается выделение на строительство судна в 2020-2027 гг. бюджетных средств в размере 127,576 млрд рублей. Госзаказчиком является «Росатом», застройщиком - ФГУП «Атомфлот».

Атомоходы этого проекта задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Всего планируется построить три ледокола «Лидер».

В настоящее время ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург) разрабатывает проект строительства ледокола.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.